«مهرجان الصحة والرياضة» يحتفي بالأسرة في الفجيرة

الفجيرة (وام)

شهد مهرجان الصحة والرياضة للأسرة في الفجيرة، إقبالاً كبيراً من العائلات. وجاء المهرجان الذي أُقيم في قاعة البيت متوحد بالفجيرة، بتنظيم من وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.حضر افتتاح المهرجان الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية. وتضمّن المهرجان فعاليات تثقيفية وتوعوية ومسابقات وأنشطة ترفيهية، وحظي بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الصحية والرياضية في الإمارة، ما أضاف تجربة استثنائية لأفراد الأسرة وزوار المهرجان. وشارك الأطفال بمساحة مخصَّصة للرسم والأعمال الفنية، إضافة إلى ممارسة الأنشطة البدنية وإجراء الفحوصات الطبية والاستشارات المجانية.