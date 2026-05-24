الآلاف يشاركون في كرنفال الثقافات في برلين

24 مايو 2026 21:45

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة حاشدة بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، ضمن مهرجان "كرنفال الثقافات" الذي انطلق الجمعة.

وجابت المسيرة الاستعراضية حي "فريدريشسهاين" حيث قدمت أكثر من 60 مجموعة، من مختلف أنحاء العالم، عروضاً من الرقص والموسيقى والأزياء.

وقالت متحدثة باسم الجهة المنظمة إن "الأجواء رائعة". ولم تُسجَّل أي حوادث، بحسب الشرطة.

وبسبب أعمال بناء في منطقة "كرويتسبرج"، سلكت المسيرة هذا العام، كما في العام الماضي، طريق شارع فرانكفورتر آليه وشارع كارل-ماركس-آليه.
وبدأ الكرنفال، الذي يستمر أربعة أيام، الجمعة باحتفال في الشارع في منطقة "كرويتسبرج".

وقالت كلارا هيرمان عمدة منطقتي فريدريشسهاين-كرويتسبرج، في تصريح لإذاعة "آر بي بي"، إن الحدث "مهرجان كبير للتنوع ومناهضة العنصرية"، وتوقعت أن يفد إلى منطقتها مليون زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المنتظر أن ينشر المنظمون في وقت لاحق تقديرات لأعداد المشاركين.

ويحتفل مهرجان "كرنفال الثقافات" هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاقه، إذ تعود بداياته إلى عام 1996، حيث جاء كرد فعل على أعمال عنف وعنصرية ليكون رمزاً للتنوع والتعايش السلمي.

وللمرة الأولى هذا العام، دعا المنظمون إلى التبرع لدعم الحدث، إذ لم تعد المساعدات المقدمة من حكومة ولاية برلين كافية لتغطية التكاليف المتزايدة، للإنفاق على خدمات المهرجان من أمن ومرافق صحية وتنظيف.
ويسعى المنظمون إلى جمع نحو 85 ألف يورو، حُصد منها قرابة 20 ألف يورو حتى الآن. 

المصدر: د ب أ
