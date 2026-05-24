الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: داخل المعنى.. خارج النص

شيخة الجابري
25 مايو 2026 02:19

إنه لمن الجيد أن نكون قادرين على احتواء ذواتنا والاستمرار في تحمل الأحداث من حولنا، فما يمكن أن نراه اليوم يجعل المرء غير قادر على استيعاب المواقف من حوله.
وإن سيرورة الحياة تتطلب من الإنسان أن يكون على قدر كبير من الوعي ومن القدرة على التحمل، وفهم ما يدور حوله من تحولات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الفعل ورد الفعل. نحن نعيش في زمن فيه الكثير من القفزات والتطورات، ومن التغير الإنساني والقيمي في طبيعة علاقاتنا ببعضنا كبشر.
قدرة بعضنا على فهم الآخر أصبحت قاصرة، وارتفاع درجة الأنا والنرجسية قد تُفقد هذا البعض، من هم في محيطه الأسري والمجتمعي، ما دام لا يرى إلا بعين واحدة وفي اتجاه واحد، ولا يوجد في محيطه العاطفي إلا شخص واحد. وهكذا تبدو الأمور ضبابية، ونسبة الوضوح فيها ضئيلة جداً، وكذلك القدرة على الرؤية الجيدة وكشف الواقع. وتلك مغامرة كبرى قد يرفضها البعض، وقد يستطيع البعض الآخر قراءتها بشكل دقيق وواضح.
هناك مساحة شاسعة تمكننا من التفكير العميق، ومن التأمل، فالتأمل موهبة وحالة خاصة وليس كل شخص بقادرٍ على أن يتأمل أو يستوعب ما وراء تلك الحالة من الدهشة التي يفرضها الوقت في تلك اللحظة من الفاصل الزمني المؤدي إلى الطريق المنشود.
في معترك الحياة، على الإنسان أن يكون على قدر من القوة الذاتية والنفسية، والاستراتيجية والإدارية، والأخلاقية والقيمية، كل ذلك في سلة واحدة، وفي زمن ودائرة وإدارة واحدة، تتعلق بنا مباشرة، بدواخلنا وبأعماقنا وبوعينا بما يدور حولنا، وبارتباطنا بأفراد أسرنا يعني مجتمعنا الصغير، ثم مجتمعنا الأوسط، ثم مجتمعنا الكبير الذي هو الوطن.
عندما تكتمل هذه الدائرة على المرء أن يكون قارئاً جيداً، وناقداً ملهماً يتعلم مما يحدث أمامه، ويستشرف ما يمكن أن يحدث من ورائه، لا يقف في نظره عند حد خطواته الأولى، بل يمدّ الخطوة نحو البعيد، ذاك البعيد الذي يحمل الكثير من التنوع حتى شكل حضوره، وإلحاحه علينا بأن نتقبل ما نراه اليوم من تراجع أخلاقي وقيمي عند بعض أولئك الذين أغلقوا حياتهم على وسائل التواصل الحديثة، وعلى البث المباشر، وعلى سلوكيات لم تعتدها مجتمعاتنا العربية.
من هنا، فإن عدم التسرع في دراسة هذا الواقع والكشف عما في داخله، مطلب ضروري للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً ونضارة وحيوية.

أخبار ذات صلة
شيخة الجابري تكتب: أربعة أعوام من الحُب
شيخة الجابري تكتب: الرهانات العميقة.. رقيقة
شيخة الجابري
أحوال
آخر الأخبار
ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسات المنتدى (وام)
الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©