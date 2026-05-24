6 أطعمة تحسِّن جودة النوم

شعبان بلال (القاهرة)



يعاني كثير من الأشخاص انقطاع النفس الانسدادي النومي، الذي يتفاقم بسبب زيادة الوزن؛ لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي يساعد المصابين بهذا المرض على التحكّم في وزنهم، من خلال الاعتماد على تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية تحسِّن جودة النوم وتخفِّف من حدّة الأعراض.





1 - الخضروات الورقية

عندما يُصاب الشخص بانقطاع النفس الانسدادي النومي، يُسَد مجرى الهواء لديه بشكل متكرِّر أثناء النوم، مما يتسبب بانخفاض في مستويات الأكسجين، وتتراكم في الجسم كميات كبيرة من المركبات الضارة بالخلايا، التي تفاقم انقطاع النفس الانسدادي النومي. وتساعد الخضروات الورقية في تقليل الالتهاب والتورم في أنسجة مجرى الهواء، إضافة إلى أنها توفر المغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات ويحسِّن جودة النوم. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، وهي عنصر غذائي يعزِّز صحة الجهاز الهضمي.





2 - الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي. وتشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تقلِّل أيضاً من الاستيقاظ أثناء الليل، وتحسِّن جودة النوم بشكل عام. وإلى جانب تحسين جودة النوم، يُعَد تناول كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية أمراً بالغ الأهمية لصحة قلب مرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي، إذ يمكن أن يتسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي بضغط إضافي على القلب.





3 - الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي على التحكم في وزنهم، ما قد يسهم في تخفيف حدة الأعراض؛ لأن الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تُشعرنا بالشبع لفترة أطول، ما يدعم عملية الهضم الصحية. وتساعد الحبوب الكاملة على استقرار مستوى السكر في الدم، ما قد يحسِّن جودة النوم ويقلِّل الالتهابات، وكلاهما مفيد للمصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي.





4 - المكسرات

يُعَد اللوز والفستق والجوز وأنواع المكسرات الأخرى، خياراً جيداً للأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي؛ لأنها تساعد على تقليل الالتهاب، ودعم صحة القلب، والتحكّم في الوزن، وتحسين جودة النوم.





5 - التوت

يُعَد التوت غنياً بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب ومكافحة المركبات المسبِّبة للإجهاد التأكسدي. كما أن التوت غني بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويسهم في الحفاظ على وزن صحي.





6 - بروتينات بِلا دهون

تحتوي البروتينات الخالية من الدهون على التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج هرمونات، مثل الميلاتونين، الذي يساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. وتشير الأبحاث إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالتربتوفان يحسِّن جودة النوم، ويحمي من مشكلات الصحة الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية.