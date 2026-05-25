اكتشاف فصيل جديد من الأخطبوط في أعماق أرخبيل جالاباجوس

اكتشف الباحثون فصائل جديدة من الاخطبوط في أعماق البحار بأرخبيل جالاباجوس، وفقا لدراسة نٌشرت حديثا.

وتم رصد الاخطبوط الأزرق الصغير، ميكروليدوني جالاباجينسيس، للمرة الأولى خلال مهمة استكشاف في أعماق البحار عام 2015 بالقرب من جزيرة داروين، التي تقع على حافة أرخبيل جالاباجوس.

وأظهرت تسجيلات المهمة حماس العلماء وهم يقولون " إنه صغير" و " إنه أزرق" في ملاحظاتهم الأولية .

وقال متحف فيلد في شيكاغو إنه خلال عملية الاستكشاف، تم اكتشاف نوعين آخرين، و تم العثور على أنثى على عمق 1773 مترا.

ووصفت الدراسة، التي نٌشرت في دورية زوتاكسا الحيوان بـ" صغير وممتلئ الجسد وقصير الذراعين"و يتمتع " بعدد قليل من ممصات الذراعين وصفائح الخياشيم و"جلد أملس".