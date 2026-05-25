بالصور.. «صيف آمن وسعيد» ينطلق في الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت بلدية الحمرية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وعدد من الجهات الداعمة والشريكة، فعاليات حملتها الصيفية السنوية «صيف آمن وسعيد» على مدار يومي الجمعة والسبت في حديقة شاطئ الحمرية، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من الأُسر والأطفال والزوّار.

وشهدت الانطلاقة تنظيم باقة متنوعة من الفقرات التوعوية والترفيهية والإرشادية، إلى جانب المسابقات والسحوبات والهدايا والجوائز القيمة، بما يعكس حرص البلدية على تعزيز جودة الحياة ونشر مفاهيم السلامة المجتمعية خلال فصل الصيف.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني، الذي تزامن مع «يوم السلاحف العالمي»، إقامة ركن خاص نظّمته بلدية الحمرية للتعريف بالسلاحف البحرية وأهمية المحافظة عليها، إلى جانب مشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال معرض بيئي توعوي استعرض جهود حماية البيئة والتنوع الحيوي.

وشهدت الفعاليات مشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الذي قدّم عروضاً وتجارب بحرية توعوية هدفت إلى تعزيز ثقافة السلامة البحرية، فيما قدّمت شركة الإنقاذ البحرية «تورنيدو لاند سكيب» ندوة توعوية حول دلالات أعلام الشواطئ، وأعراض الغرق الجاف وسبل الوقاية منه، ضمن جهود رفع مستوى الوعي والسلامة لدى مرتادي الشواطئ.وشارك قسم الرقابة والتفتيش البلدي بتنظيم فقرة تفاعلية بعنوان «سؤال وجواب» في البحر المفتوح وحديقة الشاطئ، بهدف توعية الزوّار بالإرشادات العامة والسلوكيات الصحيحة المرتبطة بالسلامة والصحة العامة.

كما تضمنت الفعاليات ركناً تعريفياً بكرسي السباحة العائم المخصَّص لتمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الاستمتاع بالسباحة والوصول الآمن إلى الشاطئ، في إطار حرص البلدية على توفير بيئة شاطئية دامجة وصديقة للجميع.

وذكر مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن حملة «صيف آمن وسعيد» تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم السلامة العامة بأساليب مبتكَرة تجمع بين الترفيه والفائدة، مشيراً إلى أن الحملة تستمر طوال فصل الصيف عبر سلسلة من البرامج والفعاليات الموجّهة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.