الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«القرية العالمية» تختتم موسمها باحتفالات عيد الأضحى

«القرية العالمية» تختتم موسمها باحتفالات عيد الأضحى
25 مايو 2026 12:26

دبي (الاتحاد) 
يدخل الموسم الـ30 للقرية العالمية أسبوعه الأخير، حاملاً معه العدّ التنازلي للأيام الختامية، قبل إسدال الستار في 31 مايو، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة مع العائلة والأصدقاء، وخوض التجارب المميّزة للوجهة، من النكهات العالمية والتسوّق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم. وتقدم القرية خلال احتفالات أسبوع عيد الأضحى باقة تجارب تستحق أن تكون جزءاً من اختتام الموسم وتشمل:

العروض الترفيهية 
تتواصل الأجواء الترفيهية مع برنامج المندوس الذي يقدّمه عبدالله إسماعيل مباشرةً من المسرح الرئيس الساعة 9:00 مساءً يومي 27 و28 مايو، مقدّماً تجربة تفاعلية مميزة، إلى جانب الباقة الغنية من العروض الثقافية والتجارب الحية المصمّمة للعائلة، على أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع عرض منسق الموسيقى على المسرح الرئيس يوم 31 مايو الساعة 9:30 مساءً، في أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

التسوّق 
تمنح الأيام الأخيرة من الموسم الـ30 ضيوف القرية العالمية فرصة أخيرة للتجوّل بين الأجنحة، والاستمتاع بتجربة تسوق تجمع بين المنتجات الأصيلة، والعروض التي تجعل كل جولة فرصة لاكتشاف شيء يستحق الاقتناء، بما في ذلك الحِرف التقليدية التي تحمل طابع بلدانها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الأضحى المبارك
"شرطة أبوظبي" تدعو الأسر إلى حماية الأبناء من مخاطر الألعاب النارية خلال العيد

تجارب الطعام 
تجمع القرية العالمية أكثر من 250 خياراً للمأكولات، لتمنح ضيوفها رحلة غنيّة بين نكهات ومطابخ من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. وخلال أمسية واحدة، يمكن للضيوف التنقّل بين قارات متعددة، والاستمتاع بأطباق وتجارب متنوعة، من الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى المطاعم متكاملة الخدمة والأطباق العالمية التي ترضي مختلف الأذواق.
وتتيح الوجهة لضيوفها اكتشاف مجموعة من أشهر وجهات المأكولات فيها، بما يشمل «شارع فييستا» الذي يحتفي بمفاهيم متنوعة للمأكولات الشعبية من مختلف أرجاء العالم، و«شارع السعادة» المعروف بخياراته المحبوبة من الأطباق الشهيرة، إلى جانب السوق العائم حيث يمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية بإطلالة على «بحيرة التنين».

كرنفال الألعاب والتشويق
تتواصل أجواء المرح في «منطقة كرنفال»، مع استمرار العرض الخاص الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب. ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب ضمن «تورونتو تورنيدو»، «كيب قلايدرز»، «ريو روكيت»، «ديزرت داشرز»، و«يورك بايكس»، فيما يقدّم نشاط «الرحالة الصغار» منطقة لعب داخلية. وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، بينها: «فندق الرعب»، «مملكة التنين»، «بلانيت سيتي»، و«سيكريت أوف ذا لوست سيتي».
وتستقبل القرية العالمية ضيوفها من الساعة 5:00 مساءً  إلى الساعة 12:00 منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

القرية العالمية
عيد الأضحى
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:24
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الأضحى المبارك
اليوم 14:13
المرزوقي يُتوّج بلقب جولة «الشراع لشبونة» الدولية للحواجز
الرياضة
المرزوقي يُتوّج بلقب جولة «الشراع لشبونة» الدولية للحواجز
اليوم 14:12
رئيس الدولة
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
اليوم 14:10
«جيم إكسبو» ضمن «دبي للألعاب الرقمية» ينطلق يونيو المقبل
الترفيه
«جيم إكسبو» ضمن «دبي للألعاب الرقمية» ينطلق يونيو المقبل
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©