«القرية العالمية» تختتم موسمها باحتفالات عيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

يدخل الموسم الـ30 للقرية العالمية أسبوعه الأخير، حاملاً معه العدّ التنازلي للأيام الختامية، قبل إسدال الستار في 31 مايو، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة مع العائلة والأصدقاء، وخوض التجارب المميّزة للوجهة، من النكهات العالمية والتسوّق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم. وتقدم القرية خلال احتفالات أسبوع عيد الأضحى باقة تجارب تستحق أن تكون جزءاً من اختتام الموسم وتشمل:

العروض الترفيهية

تتواصل الأجواء الترفيهية مع برنامج المندوس الذي يقدّمه عبدالله إسماعيل مباشرةً من المسرح الرئيس الساعة 9:00 مساءً يومي 27 و28 مايو، مقدّماً تجربة تفاعلية مميزة، إلى جانب الباقة الغنية من العروض الثقافية والتجارب الحية المصمّمة للعائلة، على أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع عرض منسق الموسيقى على المسرح الرئيس يوم 31 مايو الساعة 9:30 مساءً، في أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

التسوّق

تمنح الأيام الأخيرة من الموسم الـ30 ضيوف القرية العالمية فرصة أخيرة للتجوّل بين الأجنحة، والاستمتاع بتجربة تسوق تجمع بين المنتجات الأصيلة، والعروض التي تجعل كل جولة فرصة لاكتشاف شيء يستحق الاقتناء، بما في ذلك الحِرف التقليدية التي تحمل طابع بلدانها.

تجارب الطعام

تجمع القرية العالمية أكثر من 250 خياراً للمأكولات، لتمنح ضيوفها رحلة غنيّة بين نكهات ومطابخ من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. وخلال أمسية واحدة، يمكن للضيوف التنقّل بين قارات متعددة، والاستمتاع بأطباق وتجارب متنوعة، من الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى المطاعم متكاملة الخدمة والأطباق العالمية التي ترضي مختلف الأذواق.

وتتيح الوجهة لضيوفها اكتشاف مجموعة من أشهر وجهات المأكولات فيها، بما يشمل «شارع فييستا» الذي يحتفي بمفاهيم متنوعة للمأكولات الشعبية من مختلف أرجاء العالم، و«شارع السعادة» المعروف بخياراته المحبوبة من الأطباق الشهيرة، إلى جانب السوق العائم حيث يمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية بإطلالة على «بحيرة التنين».

كرنفال الألعاب والتشويق

تتواصل أجواء المرح في «منطقة كرنفال»، مع استمرار العرض الخاص الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب. ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب ضمن «تورونتو تورنيدو»، «كيب قلايدرز»، «ريو روكيت»، «ديزرت داشرز»، و«يورك بايكس»، فيما يقدّم نشاط «الرحالة الصغار» منطقة لعب داخلية. وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، بينها: «فندق الرعب»، «مملكة التنين»، «بلانيت سيتي»، و«سيكريت أوف ذا لوست سيتي».

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 12:00 منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.