الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نيقولا معوض.. مُنقذ «الرهينة»

25 مايو 2026 13:25

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض الممثل نيقولا معوض، تجربة جديدة في مسيرته العالمية، من خلال مشاركته في مسلسل «الرهينة» Hostage، وهو من فكرة ألكسندرا ريميزوفا، وسيناريو الثنائي أندريه تسيبولسكي، وسيرغي بوبوف. ويجسِّد معوض في العمل شخصية «سعيد»، الرجل الذي يتحوّل إلى طوق نجاة في رحلة إنقاذ معقّدة تتشابك فيها خيوط المال والخوف والأسرار. وعبَّر معوض عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية والنقدية التي رافقت عرض العمل، مشيراً إلى أن الشخصية حملت تحديات مختلفة على المستويين النفسي والجسدي، خصوصاً أن أحداث المسلسل تدور في أجواء مشحونة بالتوتر والتشويق. وتدور القصة حول محلِّل مالي ناجح يساعد الأثرياء على مضاعفة ثرواتهم، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب مع اختفاء شقيقته، أقرب الأشخاص إليه، ووقوعها رهينة في ظروف غامضة، ليجد نفسه مضطراً للاستعانة بـ«سعيد»، في رحلة تكشف أن النفوذ والمال لا يكفيان دائماً للنجاة. وكشف نيقولا معوض، عن الصعوبات التي واجهته خلال التصوير، موضحاً أن التحضير للدور استغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً فيما يتعلق بتعلم اللغة الروسية وإتقان تفاصيلها، إلى جانب التعمّق في عالم المال والأعمال لفهم طبيعة الشخصية، والتدريبات المكثّفة على مشاهد الأكشن والرماية، للوصول إلى أكبر قدر من المصداقية على الشاشة.

