الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
«افتح يا مندوس» يعزِّز الهوية الوطنية لدى الناشئة

«افتح يا مندوس» يعزِّز الهوية الوطنية لدى الناشئة
26 مايو 2026 15:32

دبي (وام)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي كتاب «افتح يا مندوس» بالتعاون مع دار «إلف» للنشر والمصمِّمة الإماراتية شذى عيسى، في خطوة تعكس جهود الهيئة المتواصلة لدعم مسارات العمل الإبداعي وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية وثقافتهم المحلية، وذلك ضمن مبادرات موسم «الولفة» الهادف إلى ترسيخ الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية.واستضافت مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حفل إطلاق الكتاب الذي تضمّن جلسة حوارية أدارتها لطيفة الشامسي، من إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، وتحدّثت خلالها الكاتبة شذى عيسى، عن تجربتها في الكتابة ورحلتها في تطوير أدواتها الإبداعية وصقل موهبتها الأدبية. وقدّمت الكاتبة جلسة قرائية في مقرّ مؤسسة الإمارات للآداب استقطبت عدداً كبيراً من الأطفال، شاركوا خلالها في أنشطة تفاعلية مستوحاة من أجواء القصة، تضمنت تصميم صناديق «المندوس» باستخدام فن «الأوريغامي» وتزيينها بتفاصيل مستلهمة من أحداث الكتاب، في أجواء جمعت بين الخيال والمرح وروح الاكتشاف. ويروي كتاب «افتح يا مندوس» قصة الطفل محمد، الذي يعثر على مندوس مضيء في حديقة منزله، لينطلق في رحلة بحث عن مفتاحه تقوده إلى جدته التي تكشف له أن المفتاح الحقيقي يكمن في المحبة والترابط الأسري، في رسالة إنسانية تعكس قيم العائلة والهوية الإماراتية وأصالة المناسبات المجتمعية المحلية. وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن الكتاب يجسِّد توجهات «دبي للثقافة» نحو إعادة تقديم الموروث الإماراتي بأساليب إبداعية حديثة تستجيب لتحولات المشهد الثقافي والرقمي، وتسهم في غرس القيَم المحلية في وجدان الأطفال والناشئة.

