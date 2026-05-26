عملية السطو على "متحف اللوفر " تنتقل إلى الشاشة الكبيرة

تشكل عملية السطو الضخمة التي استهدفت متحف اللوفر العام الماضي واستولى خلالها لصوص على مجوهرات بقيمة تقارب 100 مليون دولار، محور فيلم وسلسلة وثائقية يجري التحضير لهما، وفق ما أعلنت دار نشر الثلاثاء.

سيستوحي المخرج الفرنسي رومان غافراس الذي أخرج فيلم "التضحية" (Sacrifice) عام 2025 من بطولة أنيا تايلور جوي، فكرة الفيلم من الكتاب الاستقصائي "سرقة اللوفر" (Main basse sur le Louvre).

وقد باعت دار نشر فلاماريون حقوق الفيلم المقتبس من الكتاب الذي يتناول عملية السطو التي وقعت في 19 أكتوبر 2025، لشركة الإنتاج "ايكونكلاست"، بينما حصل منتج بريطاني على حقوق السلسلة الوثائقية.

يُطرح الكتاب الذي وقّعه ثلاثة صحافيين من صحيفتي "لو باريزيان" و"لوموند" الفرنسيتين ومجلة "باري ماتش" الأسبوعية، في المكتبات الأربعاء.

بحسب مجلة "لو فيلم فرانسيه" المتخصصة، فإن مشروع الفيلم قيد التطوير، بالرغم من عدم الإعلان بعد عن عنوانه أو طاقم الممثلين فيه.

أحدثت سرقة متحف اللوفر صدمة عالمية، أدت في نهاية المطاف إلى استقالة مديرته لورانس دي كار.

بعد سبعة أشهر من التحقيق، وبالرغم من إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين، لم يُعثر على المجوهرات بعد.

قال مؤلفو الفيلم إن الاختفاء الغامض للمجوهرات "أصبح لغزا محيرا أربك المحققين بشدة".



