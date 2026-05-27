زوجا ببغاوات ينقذان نوعهما من الانقراض

ويلينغتون (أ ف ب)



شهد أحد أندر أنواع الببغاوات في العالم ارتفاعاً ملحوظاً في أعداده بسبب زوجَين فائقي التكاثر، أصبحا مسؤولَين عن أكثر من 10% من إجمالي أعدادها.يُصنَّف ببغاء «كاكاريكي كاراكا» أو الببغاء ذو الجبهة البرتقالية، وهو من الأنواع الأصلية في نيوزيلندا، ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، وقد أُعلن انقراضه مرتَين، قبل أن يُعاد رصده في الطبيعة. وأعداد «كاكاريكي كاراكا» المتبقية هي نحو 450 طائراً، يعيش معظمها في محميات وجزر خالية من المفترسات، وفي البرية كذلك. تزاوج «ناتشو» و«تريكسي» عام 2024 في محمية «أيزك» لصون البيئة والحياة البرية في «كرايستشيرش»، وأنجبا 55 فرخاً، 33 منها هذا العام. وأشاد مدير الحياة البرية في المحمية لي بيركاسكي، بالأم «تريكسي»، واصفاً إياها بـ«الاستثنائية». وقال: انتهى موسم التكاثر، ومع ذلك مازالت تضع البيض وتربي الفراخ، لافتاً إلى أنه من الأفضل لها أن تتوقف لتستريح، لكنها لا تُظهر أي نية لذلك، إذ وضعت 7 أفراخ أخرى حديثاً. وتابع: يستحق «ناتشو»، الثناء أيضاً، فهو المسؤول عن توفير الطعام لكل من «تريكسي» والفراخ، وهو أمر يتطلب جهداً كبيراً. وقال رئيس برنامج إنقاذ طائر «الكاكاريكي كاراكا» في المحمية واين بيغز، إنّ أزواج التكاثر مثل «ناتشو» و«تريكسي» تضمن عدم انقراض هذا النوع من الطيور. وأضاف: نعوِّل على برامج التكاثر، فمن دونها لا يمكننا إنشاء مواقع جديدة. وأوضح أن مجموعات الطيور البرية عرضة للحيوانات المفترسة، لذا نحتاج دائماً إلى مجموعات احتياطية.