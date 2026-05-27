«موسم أفلام العيد».. أكشن وخيالٌ علمي

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد دور السينما المحلية خلال موسم عيد الأضحى المبارك منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام العربية والعالمية التي تجمع بين الأكشن، والدراما، والخيال العلمي، والغموض. ويعكس موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام حالة التنوّع التي تشهدها صناعة السينما، من خلال أعمال تجمع بين الإنتاجات العربية والأفلام العالمية الضخمة، ما يمنح الجمهور تجربة سينمائية ثرية.





«الكلاب السبعة»

يتصدر فيلم «الكلاب السبعة» قائمة الأعمال العربية، حيث يجمع بين الممثلَين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ضمن عمل أكشن وغموض يحمل إيقاعاً سريعاً وأحداثاً متشابكة. ويشارك في البطولة منة شلبي، هنا الزاهد، وتارا عماد، بينما يتولى الإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح. وتدور الأحداث حول عميل الإنتربول «خالد العزازي»، الذي يجسِّده أحمد عز، حيث يجد نفسه مضطراً للتعاون مع «غالي أبو داود»، الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، أحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة»، لتنفيذ مهمة خطيرة تقودهما إلى سلسلة من المواجهات والأزمات المعقَّدة.



«أسد»

بعد غياب دام 3 سنوات عن الدراما التلفزيونية، يعود الممثل محمد رمضان، إلى جمهوره من خلال فيلم «أسد»، الذي يمزج بين الدراما التاريخية والأحداث الملحمية. ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، رزان جمال، وأحمد داش، فيما يتولى التأليف والإخراج محمد دياب. وتدور أحداث الفيلم في القرن الـ19، حيث يتناول رحلة شخصية قوية تواجه الظلم وتسعى للبقاء وسط تحديات قاسية، ضمن معالجة درامية تعتمد على الصراع الإنساني والبعد التاريخي.



«مصيدة العقل»

في الجانب العالمي، يدخل النجم جيمس مكافوي، سباق موسم العيد من خلال فيلم الغموض والتشويق Mind Trap، بمشاركة آشلينج فرانشوزي، ولوكاس برافو، ومن تأليف وإخراج جامي آدمز. وتبدأ القصة بوصول زوجَين إلى قصر ريفي لقضاء عطلة هادئة، قبل أن تتحوّل الرحلة إلى تجربة مليئة بالأحداث الغامضة والظواهر غير المفهومة التي تضعهما أمام لحظات نفسية عصيبة.



«حرب النجوم»

يشهد الموسم عودة سلسلة Star Wars: The Mandalorian and Grogu، التي تستكمل نجاح عالم «حرب النجوم» بعد الشعبية الكبيرة التي حققها مسلسل The Mandalorian. ويلعب بطولته بيدرو باسكال، وسيجورني ويفر، بينما يتولى الكتابة والإخراج جون فافرو. وتدور الأحداث في مرحلة ما بعد سقوط إمبراطورية الشر، حيث يعود صائد الجوائز «دين جارين» مع رفيقه «جروجو» في مهمة جديدة، وسط عالم مضطرب تنتشر فيه النزاعات عبر المجرة.

حماية المملكة

من أفلام الخيال العلمي والفانتازيا، يطل فيلم «حماية المملكة» Masters of the Universe، بقصة تمزج بين المغامرة والأحداث العائلية، حيث يكتشف شاب على الأرض أنه وريث مملكة فضائية، ليجد نفسه في مواجهة مع الشرير «سكيلتور» في معركة تهدف إلى إنقاذ موطنه. يشارك في بطولة الفيلم إدريس إلبا، جاريد ليتو، وأليسون بري، وإخراج ترافيس نايت.