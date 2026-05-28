5 نصائح لـ «رحلة بحرية» آمنة وممتعة

شعبان بلال (القاهرة)

تُعَد الرحلات البحرية تجربة ممتعة، سواء كانت بهدف الترفيه أو الاسترخاء، لكنها قد تحمل بعض المخاطر. وبعض سفن الرحلات البحرية أشبه بـ «مدن عائمة»، وهي مساحات مغلقة مكتظة بالسكان، حيث يلمس آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الأسطح نفسها ويتنفسون الهواء نفسه. ولذلك، يمكن أن تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى. ونذكر بعض النصائح التي تجعل رحلتك البحرية تجربة آمنة وممتعة. 1 - تطعيمات قبل السفر توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحجز موعد مع متخصِّص رعاية صحية قبل 4 إلى 6 أسابيع من موعد السفر، للتأكد من الحصول على التطعيمات الأساسية، وتشمل لقاح الإنفلونزا ولقاح كوفيد- 19. 2 - جدول النوم قد تضطر إلى السفر جواً إلى ميناء وجهتك قبل رحلتك البحرية، وقد يتسبب ذلك باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، ما يُشعرك بالتعب ويجعلك أكثر عرضة لمشكلات الجهاز الهضمي، كما يُمكن أن يؤثّر ذلك على نومك لعدة أيام. لذا لا بدّ من تعديل جدول النوم تدريجاً على مدار يومين إلى 3 أيام، لتقترب من المنطقة الزمنية لوجهتك. 3 - حقيبة أدوات صحية فكّر في الأدوات الصحية التي ترغب في اصطحابها معك في رحلتك البحرية. ومع أن بعض الأدوات قد تكون متاحة للشراء على متن السفينة، لكن الخيارات غالباً ما تكون محدودة وبأسعار مرتفعة. ومن الضروريات: - أدوية موصوفة تتناولها (في عبواتها الأصلية). - أدوية دوار البحر. - أدوية مسكِّنة للألم وخافضة للحرارة. - مضادات الحموضة. - أدوية مضادة للإسهال. - مستلزمات الإسعافات الأولية، مثل الضمادات اللاصقة. 4 - مقصورة مناسبة قد يعتمد اختيار المقصورة المناسبة على ميزانيتك، ولكن اختيارك للمقصورة قد يؤثّر على صحتك أثناء السفر. فعلى سبيل المثال، قد تكون الكابينة في الطابق السفلي أو منتصف السفينة أكثر ملاءمةً للأشخاص الذين يعانون من دوار البحر. 5 - أدوات ضرورية قبل حزم الأمتعة والانطلاق في الرحلة، تذكّر أن هناك أدوات أساسية لا غنى عنها، بينها: - معقم اليدين: ستجد محطات في مختلف أنحاء السفينة، ولكن حمل معقمك الخاص يُتيح لك استخدامه بشكل متكرر. - مناديل مضادة للبكتيريا: يبذل طاقم التنظيف قصارى جهده للتنظيف الشامل، ولكن المناديل الخاصة توفر طبقة حماية إضافية. - واقي الشمس: ينصح الخبراء باستخدام عامل حماية من الشمس (15) أو أعلى. - طارد الحشرات: ضروري للرحلات الخارجية في المناطق الاستوائية، لأن شراءه على متن السفينة مكلف للغاية. - الكمامات: يمكن لكمامة N95 أو KN95 أن تحمي من الفيروسات الشائعة في الرحلات البحرية، وهي مفيدة في الأماكن المغلقة سيئة التهوية. - أحذية مريحة للمشي: أفاد الركاب أنهم يمشون ما بين 10.000 و15.000 خطوة يومياً على متن السفن السياحية، لذا تأكد من ارتداء أحذية مريحة تناسب هذا المستوى من النشاط. - زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة: الترطيب أساسي، ويمكنك توفير ثمن المياه المعبأة بإحضار زجاجتك الخاصة. - مروحة صغيرة محمولة: هي إضافة جيدة إذا كان لديك مساحة كافية، فهي تساعد على تحسين تدفق الهواء في مقصورتك وتجفيف الملابس المبللة، ما يقلل من تركيز مسببات الأمراض المحمولة جواً ويمنع تراكم البكتيريا.