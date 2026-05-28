الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
"ميتا" تعلن ميزات مدفوعة على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"

28 مايو 2026 17:41

قالت شركة "ميتا" إنها أطلقت خطط اشتراك عالمية مدفوعة تحت اسم "بلس" لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" التبعة لها، لتنضوي مستقبلاً تحت مظلتها الرئيسية الجديدة لخدمات الاشتراك "Meta One".

تهدف هذه الخطوة إلى تنويع مصادر إيرادات الشركة بعيداً عن قطاع الإعلانات بعد وصول تطبيقاتها إلى مرحلة التشبع، مع توفير مزايا إضافية للمستخدمين الأكثر نشاطاً مقابل بضعة دولارات شهرياً.

وتتضمن الباقات الجديدة مزايا مثل تخصيص الحسابات، والردود الفائقة، وإحصاءات القصص؛ حيث يركز اشتراكا "فيسبوك بلس" و"إنستجرام بلس" على التفاعل الاجتماعي، بينما تركز باقة "واتساب بلس" على التخصيص وتجربة المراسلة.

وأكدت نعومي غليت، رئيسة قسم المنتجات في "ميتا" أن هذه الخطط تمنح المستخدمين إمكانيات وسعات أعلى، وتوفر مساحة إبداعية أكبر للشركات وصناع المحتوى وتلبي طلباتهم المعقدة.

وأوضحت الشركة أن خدمة "بلس"، التي بدأت اختباراتها الأولية خلال الربيع الماضي، لا تحل محل خدمة "Meta Verified" الحالية المخصصة للتحقق من الهوية والحماية والدعم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تخطط حاليا لإيقاف الخطط القديمة، مع إمكانية تغيير ذلك مستقبلا.

المصدر: وام
