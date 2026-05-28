قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
هواة الفضاء ينتظرون ظاهرة القمر الأزرق الصغير

القمر الأزرق الصغير
28 مايو 2026 19:46

يترقب هواة الفضاء، حدوث ظاهرة القمر الأزرق الصغير النادرة (ميكرومون) مساء يوم الأحد المقبل.
أثناء الظاهرة، يكون القمر المكتمل في أبعد نقطة عن الأرض، ويبدو أصغر حجما وأقل سطوعا.

يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى ثلاثة أعوام، عندما يظهر قمر ثان مكتمل خلال نفس الشهر. وشهد الأول من مايو الجاري أول قمر مكتمل خلال الشهر.

ونظرا لأن مدار القمر ليس دائريا بشكل مثالي، فإن القمر المكتمل المقبل سوف يكون بعيدا عن الأرض أكثر من المعتاد ليكون على مسافة 406135 كيلومترا، مما يجعله يبدو أصغر قليلا وأقل سطوعا.
وظاهرة القمر الأزرق الصغير عكس القمر العملاق عندما يكون القمر المكتمل أقرب للأرض من المعتاد.

وقال جيانلوكا ماسي من مشروع التليسكوب الافتراضي إن القمر الصغير الذي سوف يحل يوم الأحد سوف يكون أصغر بواقع 6 % وأقل سطوعا بواقع 10 من متوسط القمر المكتمل.

المصدر: د ب أ
