الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

موجة حر غير مسبوقة تجتاح غرب أوروبا

أشخاص ينتعشون بالماء عند نافورة في باريس
28 مايو 2026 22:57

تسجّل دول غرب أوروبا درجات حرارة غير مسبوقة لشهر مايو الجاري، من إيطاليا إلى فرنسا والبرتغال اللتين حطّمتا مجددا الأرقام القياسية.
في مورا وسط البرتغال، سجّل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة في شهر مايو بلغ في حده الأقصى 40,3 مئوية، مقابل 40 درجة مئوية في العام 2001.
أما في فرنسا، فقد سُجّل الرقم القياسي في أنغوليم-لا كورون (غرب البلاد)، حيث بلغت درجة الحرارة 37,8 مئوية. وأُغلقت مدرسة في سوستون (جنوب غرب البلاد) يومي الخميس والجمعة، بعدما رفعت موجة الحر هناك درجة الحرارة إلى 53 مئوية في مطلع الأسبوع.
في إيطاليا، أدرجت وزارة الصحة الخميس روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو، عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى، بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا.
وقالت السائحتان الإسبانيتان نانا مارتينيث-غارسيا وماريا أنخيليس مييناس تيو في روما "الجو حار جدا. نتعرّق كثيرا. نشرب الكثير من الماء لننتعش. ونبقى في الظلّ كلّما أمكن ذلك. أما القبعات، فلا غنى عنها".
أما السائح الأميركي جون رين، فنصح بـ"الاستيقاظ مبكرا، وبدء الأنشطة في وقت أبكر من المعتاد، وأخذ الكثير من فترات الاستراحة".
منذ بداية الأسبوع، تجتاح موجة حر غير مسبوقة لهذه الفترة من السنة غرب أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، بسبب ظاهرة "القبة الحرارية" التي تخيّم على المنطقة.
و"القبة الحرارية" هي منطقة ضغط جوي مرتفع تحجز الهواء الذي يصل من شمال أفريقيا.
وتقترن هذه الظاهرة المناخية، التي تسببت بوفيات على نحو مباشر أو غير مباشر في فرنسا بحسب الحكومة، بحرارة أعلى من المعدلات الموسمية بما بين 10 درجات و15 درجة مئوية.
وتترافق هذه الموجة مع تدهور لجودة الهواء، ما يؤدي إلى حالات تلوث حاد لطبقة الأوزون، كما هي الحال في فرنسا.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من استمرار موجات الحر
تقرير أممي: ارتفاع درجات الحرارة العالمية يقترب من مستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات
المصدر: آ ف ب
موجة حر
درجات الحرارة
أرقام قياسية
آخر الأخبار
شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضة
شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة
29 مايو 2026
10 متأهلين من الإمارات إلى مونديال أميركا للقوى
الرياضة
10 متأهلين من الإمارات إلى مونديال أميركا للقوى
29 مايو 2026
عبدالله بن زايد يعزي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا في ضحايا اصطدام حافلة مدرسية وقطار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا في ضحايا اصطدام حافلة مدرسية وقطار
اليوم 23:46
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 23:12
هدف إيزاك يكلف ليفربول 36.25 مليون يورو!
الرياضة
هدف إيزاك يكلف ليفربول 36.25 مليون يورو!
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©