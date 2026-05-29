انفجار صاروخ لـ"بلو أوريجين" على منصة الإطلاق ونجاة الطاقم

انفجر صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجن" أثناء وجوده على منصة الإطلاق في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

وقالت الشركة في بيان مقتضب نشرته على منصة إكس "شهدنا خللا أثناء اختبار الحرق الفعلي، جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة دخانا يتصاعد من أسفل الصاروخ قبل أن يحترق بالكامل ويتحول إلى كرة نار هائلة.

ويُعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها الملياردير جيف بيزوس. ففي الشهر الماضي، فشل صاروخ "نيو غلين" في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، ما استدعى إجراء تحقيق.