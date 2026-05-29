الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علاج واعد يكافح شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة

صورة موضوعية
29 مايو 2026 09:44

طوّر علماء علاجاً جديداً يتمثل في رذاذ أنفي، يقولون إنه قد يساهم في عكس شيخوخة الدماغ واستعادة الذاكرة والتركيز اللذين يتراجعان مع التقدم في العمر.

وأظهرت جرعتان فقط من العلاج تحسنًا ملحوظًا في الوظائف الإدراكية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تضاعف حالات الخرف خلال العقود الأربعة المقبلة.

ويعرف الباحثون منذ سنوات أن الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في شيخوخة الدماغ عبر ما يُعرف بـ"الالتهاب العصبي المرتبط بالشيخوخة"، الذي يؤثر في الذاكرة والتفكير وقدرة الدماغ على التكيف.

وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة "تكساس إيه آند إم" على الفئران، ساهم رذاذ أنفي بجرعتين في تقليل التهاب الدماغ بشكل كبير، واستعادة كفاءة الميتوكوندريا، وتحسين الذاكرة بصورة لافتة، واستمرت النتائج لأشهر عدة.

أخبار ذات صلة
«وشوشة» دعوة عالمية للإنصات إلى «ذاكرة» مجتمع الإمارات المبدع

ويعتمد العلاج على حويصلات بيولوجية مجهرية تُعرف بـ"الحويصلات خارج الخلية"، تحمل جزيئات "ميكرو RNA" التي تنظم نشاط الجينات والإشارات داخل الدماغ. وتمكن الباحثون من إيصال هذه الجسيمات مباشرة إلى الدماغ عبر الأنف، متجاوزين الحاجز الواقي له.

كما ساعد العلاج على استعادة كفاءة الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا، ما عزز قدرة خلايا الدماغ على معالجة المعلومات وتخزينها.

وقال الدكتور أشوك شيتي، المشرف على الدراسة، إن هذا العلاج قد يشكل مستقبلًا بديلاً بسيطًا وآمنًا للإجراءات الجراحية أو العلاجات الدوائية الطويلة.

وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يسهم العلاج مستقبلًا في مساعدة مرضى السكتات الدماغية وإبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

المصدر: وام
الذاكرة
الذاكرة والنسيان
أمراض الشيخوخة
آخر الأخبار
قتلى بحادث مأساوي في تونس
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بحادث مأساوي في تونس
اليوم 10:41
حجاج يغادرون بعد رمي الجمرات
الأخبار العالمية
الآلاف يغادرون مكة مع انتهاء موسم الحج
اليوم 10:34
فيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026
الرياضة
فيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026
اليوم 10:30
رجل ينظر إلى شاشة إلكترونية تعرض لوحة أسعار أسهم نيكاي اليابانية في طوكيو.
اقتصاد
مؤشر "نيكي" الياباني يتجه نحو أعلى مستوياته
اليوم 10:01
صورة موضوعية
الترفيه
علاج واعد يكافح شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة
اليوم 09:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©