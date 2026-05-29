بدائل للحوم.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

أحمد عاطف (القاهرة)

أصبح البروتين أحد أكثر العناصر الغذائية التي تحظى باهتمام متزايد، ليس فقط بين الرياضيين، بل أيضاً بين الأشخاص الباحثين عن نظام غذائي متوازن يدعم الصحة والطاقة اليومية.

ويؤكد خبراء التغذية أن البروتين يلعب دوراً أساسياً في بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة، وتعزيز الشعور بالشبع، إضافة إلى دعمه لوظائف الجسم المختلفة، مثل إنتاج الهرمونات وتقوية المناعة.

ويشير متخصِّصون إلى أن الحصول على البروتين لا يعتمد فقط على اللحوم أو المكملات الغذائية، بل يمكن تحقيقه عبر أطعمة طبيعية ومتنوعة يسهل إدخالها في النظام الغذائي اليومي.

1 - الزبادي اليوناني يُعَد الزبادي اليوناني أحد أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة مقارنة بالزبادي التقليدي، ويتميز باحتوائه على «البروبيوتيك» المفيد لصحة الجهاز الهضمي، إلى جانب الكالسيوم والعناصر الغذائية الداعمة للعظام.

2 - العدس يُعتبر العدس مصدراً نباتياً مهماً للبروتين، إضافة إلى غناه بالألياف والحديد والمغنيسيوم. وبحسب خبراء التغذية، فإن تناول العدس بانتظام يساعد في دعم الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب دوره في تعزيز صحة القلب.

3 - البيض لا يزال البيض من أكثر الأطعمة تكاملاً من حيث القيمة الغذائية، إذ يحتوي على بروتين عالي الجودة يضم الأحماض الأمينية الأساسية. كما يمنح الجسم مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مما يجعله خياراً شائعاً في وجبات الإفطار والأنظمة الصحية المختلفة. 4 - الجبن يشير خبراء إلى أن الجبن القريش والبانير، يحتويان على نسب مرتفعة من البروتين والكالسيوم، كما يساعدان في دعم صحة العظام والعضلات. ويتميز هذان النوعان بسهولة دمجهما في الوجبات اليومية، سواء في السلطات أو الوجبات الخفيفة.



5 - اللوز على الرغم من أن اللوز لا يحتوي على نفس كمية البروتين الموجودة في اللحوم أو الألبان، فإنه يُعَد خياراً غذائياً متكاملاً بفضل احتوائه على الدهون الصحية والألياف وفيتامين E، كما يساعد تناوله باعتدال في دعم صحة القلب والشعور بالشبع.