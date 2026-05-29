كاظم الساهر يُطرب جمهور أبوظبي.. في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا الفنان كاظم الساهر، ليلة أمس الخميس، حفلاً استثنائياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على مسرح «سبيس 42»، ضمن سلسلة «روائع النغم» المقامة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، والتي تحتفي بالموسيقى العربية الأصيلة وتستضيف نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي. شهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً وتفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي ردَّد مع الساهر، مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي شكّلت محطات بارزة في مسيرته الفنية الطويلة، حيث قدّم باقة من الأغنيات الرومانسية التي تحتفي بالحب والمرأة، بينها «عيد الحب»، «زيديني عشقاً»، «أنا وليلى»، «محروس من عين البشر»، «متمردة»، و«هل عندك شك». تنقّل الساهر خلال الأمسية بين أعماله الكلاسيكية والأغنيات الحديثة، مقدماً لوحة غنائية جمعت بين الإحساس الراقي والكلمة الشعرية والموسيقى الطربية، في أجواء مميزة عكست مكانته الفنية الكبيرة لدى جمهوره في الإمارات والوطن العربي. وأعرب كاظم الساهر، خلال الحفل عن سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، ومشاركتهم أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، شاكراً الجميع على حفاوة الاستقبال والتفاعل الواسع خلال الحفل.