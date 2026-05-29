«متحف العين» يواصل احتفالاته بعيد الأضحى

يواصل «متحف العين» برنامجه الحافل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في استقبال للزوّار والعائلات من مختلف إمارات الدولة، للاستمتاع بسلسلة من ورش العمل التفاعلية والفعاليات الثقافية.وقال عمر الكعبي، مدير «متحف العين»: يعكس برنامج عيد الأضحى في «متحف العين» التزامنا بصون الموروث الثقافي والاحتفاء بالتقاليد الإماراتية الأصيلة. ومن خلال هذه الأنشطة والتجارب، نسعى إلى تعزيز الترابط الأسري، وإحياء الذاكرة الاجتماعية للعيد، وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات والقيَم المرتبطة بعيد الأضحى في دولة الإمارات.