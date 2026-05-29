«سفن دوجز».. إقبال لافت في دور السينما العربية

أبوظبي (الاتحاد) بدأ العرض الرسمي للفيلم العربي والعالمي «سفن دوجز» في دور السينما في العالم العربي، وسط إقبال جماهيري واسع شهدته صالات العرض منذ الساعات الأولى لطرحه، وذلك بعد أن سجل الفيلم أكبر افتتاح لفيلم عربي في مصر، ببيع أكثر من 42.700 تذكرة خلال ليلة العيد، في مؤشر يعكس حجم الترقب والاهتمام الكبير الذي يحظى به العمل.يأتي إطلاق الفيلم بعد أيام من إقامة عرضه الأول في العاصمة المصرية القاهرة، إلى جانب اهتمام إعلامي واسع على المستويَين العربي والعالمي، نظراً لما يمثله من تجربة سينمائية عربية ضخمة تجمع بين الإنتاج العالمي والطموح الفني الكبير. ويُعَد «سفن دوجز» من أضخم الإنتاجات العربية السينمائية، بميزانية بلغت 40 مليون دولار، إذ يجمع بين الأكشن، والتشويق، والإنتاج البصري الضخم، ضمن قصة تدور حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي»، الذي يدخل في مهمة سرية مع أحد أخطر المجرمين السابقين، لكشف منظمة إجرامية عالمية تُعرف باسم «سفن دوجز»، في رحلة تمتد عبر عدة مدن وعواصم حول العالم. يبرز الفيلم من خلال إنتاجه الضخم، واعتماده على تصوير مشاهد رئيسة داخل استوديوهات «الحصن Big Time» في الرياض، إلى جانب استخدام مواقع متعددة، بينها بوليفارد سيتي، والاستعانة بفريق عالمي متخصِّص في التصوير والمؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة، ما يمنحه جودة بصرية وحركية تضاهي كبرى إنتاجات أفلام الأكشن العالمية. ويجمع العمل بين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، إخراج الثنائي العالمي عادل العربي، وبلال فلاح، بمشاركة عدد من النجوم العالميين والعرب، بينهم مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سانجاي دوت، ماكس هوانغ، ناصر القصبي، تارا عماد، وسيد رجب، في توليفة فنية تعكس الطابع الدولي للفيلم مع الحفاظ على هويته العربية. كما دخل الفيلم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحقيق رقمين عالميَين في مجال المؤثرات السينمائية، شملت أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام، وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة تفجَّر في مشهد واحد، في إنجاز يعكس حجم الإمكانات الإنتاجية الضخمة التي وفرها العمل. ومن المتوقع أن يواصل الفيلم حضوره الجماهيري خلال الأيام المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به باعتباره تجربة سينمائية عربية غير مسبوقة تجمع بين النجوم، والإنتاج العالمي والطموح الفني الكبير.