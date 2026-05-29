رواد فضاء صينيون يعودون بعد مدة قياسية في الفضاء

عاد ثلاثة رواد فضاء من الصين إلى الأرض، اليوم الجمعة، بعد أن قضوا ما يقرب من سبعة أشهر في الفضاء، مسجلين بذلك رقما قياسيا غير مسبوق كأطول مدة إقامة في المدار لطاقم صيني.

وهبطت المركبة التي كانت تقل تشانج لو، وو في، وتشانج هونج تشانج، أفراد طاقم مركبة "شنتشو 21"، في موقع الهبوط في "دونجفنج" بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين في المساء.

وجاءت عودة الرواد في وقت تستعد فيه الصين لأول رحلة لها للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عن وكالة الفضاء الصينية قولها إن الطاقم أنجز مهام مختلفة، بدءا من معالجة ونقل البيانات التجريبية إلى نقل الإمدادات المتبقية.