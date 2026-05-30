7 عادات تحسِّن جودة الحياة.. جرِّبها

شعبان بلال (القاهرة)

لم يَعُد تحسين جودة الحياة لغزاً مُعقداً لا يُمكن حله، حيث تُشير دراسات عديدة إلى أن تغيير عاداتك اليومية، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة المُغذية، وإعطاء الأولوية للنوم، يُمكن أن يمنحك حياة جيدة.

ونذكر مجموعة سلوكيات تساعدك على ذلك:

1- الرياضة بانتظام: أكدت العديد من الدراسات الطبية أن ممارسة الرياضة بانتظام تجعل الحياة أكثر سلاسة. وفي الوقت نفسه، وجدت أبحاث أخرى أن 15 دقيقة فقط من التمارين الرياضية يومياً يُمكن أن تغيِّر في مسار يومك. كما أن تمارين القوة والمشي يُمكن أن يكون لهما تأثير كبير على طول العمر، مثل رفع الأثقال والتمارين الهوائية.



2 - نظام غذائي متوازن: تناول الأطعمة المغذية يُحسِّن صحتك العامة. وقد وجد فريق من الباحثين أن تغيير أنماط تناول الطعام يمكن أن تشمل المزيد من الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه، مع التقليل من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة.

3 - النوم الجيد: أظهرت إحدى الدراسات أن الحفاظ على أنماط نوم جيدة يزيد من متوسط العمر المتوقع بنحو 5 سنوات للرجال و3 سنوات للنساء. كما وجدت أن قلة النوم تُسهم في نحو 8% من الوفيات.



4- التواصل الاجتماعي: تشير بعض الأبحاث إلى أن ضعف العلاقات الاجتماعية يؤثّر سلباً على جودة الحياة، بينما يُمكن لقضاء الوقت مع الآخرين أن يُخفف التوتر، ويُحسِّن المزاج.



5 - تنشيط الدماغ: يُعَد تنشيط الدماغ بأهمية تحريك الجسم، إذ يُساعد تحدي النفس بانتظام من خلال حل الألغاز، أو تعلم مهارات جديدة، أو حتى القراءة، في الحفاظ على سلامة الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي المرتبطة بالتقدم في السن، مثل الخرف.



6 - إدارة التوتر: وجدت العديد من الدراسات أن التوتّر قد يُقلل من متوسط عمر الإنسان بنحو 3 سنوات. ويستند هذا الرقم إلى عدة عوامل، منها مستويات التوتر، وكيفية استجابة الجسم له، وسلوكيات صحية أخرى. كما وجد فريق بحثي آخر أن التوتر يسرِّع من وتيرة الشيخوخة.



7- وزن صحي: الحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين، وتناول الأطعمة المغذية، وممارسة الرياضة بانتظام، يحسِّن من جودة الحياة، بعكس اكتساب الوزن في منتصف العمر.