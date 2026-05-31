"أمازون" تطلق 29 قمراً اصطناعياً جديداً للإنترنت الفضائي

أطلقت شركة "أمازون" 29 قمراً  اصطناعياً  جديداً للإنترنت إلى المدار الأرضي المنخفض، ضمن خطتها لتوسيع كوكبة مشروع "كويبر" وتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة ومنخفضة زمن الاستجابة للمستخدمين حول العالم، لا سيما في المناطق النائية وغير المتوفرة على البنية التحتية التقليدية للاتصالات.

وذكرت الشركة في بيان يوم السبت،أن عملية الإطلاق جرت من مجمع الإطلاق رقم 41 بمحطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية، باستخدام صاروخ "أطلس 5" التابع لشركة "يونايتد لونش ألاينس"، و سارت مراحل الرحلة وفقا للخطة الموضوعة وعملت جميع الأنظمة بصورة مستقرة طوال المهمة.

وأضافت أن الأقمار الاصطناعية جرى نشرها على مراحل متعددة بعد وصولها إلى المدارات المحددة مسبقا، فيما أكد مركز التحكم بالمهمة نجاح انفصال الأقمار الصناعية الـ29 جميعها عن الصاروخ ودخولها المدار بنجاح.

وأشارت (أمازون) إلى أن الأقمار الاصطناعية الجديدة تعد جزءا من مشروع "كويبر" للإنترنت الفضائي، الذي يهدف إلى توفير خدمات اتصال عريض النطاق عالية السرعة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المناطق النائية أو التي تعاني محدودية في شبكات الاتصالات الأرضية.

المصدر: وكالات
