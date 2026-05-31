الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حسِّن مزاجَك.. بـ5 خطوات

حسِّن مزاجَك.. بـ5 خطوات
31 مايو 2026 13:23

ترجمة: (أحمد عاطف)
قد يمرّ الإنسان أحياناً بفترات من انخفاض المزاج من دون سبب واضح، حتى مع انتظام النوم وغياب الضغوط الكبيرة، ما يجعل تحسين الحالة النفسية مرتبطاً بمجموعة من العوامل اليومية، وليس بعامل واحد فقط.
ويؤكد خبراء الصحة أن المزاج يتأثر بنمط الحياة العام، بدءاً من التعرّض لضوء النهار، مروراً بالتغذية السليمة، وصولاً إلى النوم الجيد والحركة المنتظمة.
ونذكر 5 خطوات قد تسهم في تحسين مزاجك العام بشكل كبير:

1 - التعرض لأشعة الشمس
يساعد التعرض المنتظم لضوء النهار في دعم إنتاج فيتامين D داخل الجسم، وهو من العناصر المرتبطة بتنظيم المزاج ومستويات الطاقة.
ولا يحتاج الأمر إلى ساعات طويلة، إذ يمكن لقضاء ما بين 15 و30 دقيقة يومياً تحت أشعة الشمس، لا سيما في ساعات الصباح، أن ينعكس بشكل إيجابي على النشاط والحالة النفسية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يقضون معظم يومهم داخل أماكن مغلقة.

2 - فيتامين D
يُعَد فيتامين D من العناصر المهمة المرتبطة بالطاقة والمزاج، وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى الشعور بالإرهاق وضعف الدافعية. ويمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة، كما قد يلجأ بعض الأشخاص إلى المكمِّلات الغذائية بعد استشارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة.

أخبار ذات صلة
7 عادات تحسِّن جودة الحياة.. جرِّبها
الذكاء الاصطناعي يدخل أعماق الدماغ ويكشف أسرار النوم

3 - فيتامين B12
يلعب فيتامين B12 دوراً مهماً في دعم وظائف الأعصاب وإنتاج النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج والتركيز. ويتوافر هذا الفيتامين بشكل أساسي في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، بينما قد يحتاج النباتيون إلى مصادر مدعمة أو مكملات غذائية لتعويض النقص المحتمل.

4 - النوم المنتظم 
الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد الدماغ على استعادة توازنه وتنظيم الهرمونات المرتبطة بالمزاج. وقد يزيد النوم المتقطع أو غير المنتظم من التوتر والانفعال خلال اليوم، لذلك يُنصح بتثبيت مواعيد النوم وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم بوقت كافٍ.

5 - الحركة المنتظمة 
تسهم التمارين الرياضية، حتى البسيطة منها مثل المشي، في تحفيز إفراز هرمونات تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر. ولا يُشترط أن تكون الرياضة مرهقة أو طويلة، إذ يمكن للحركة المنتظمة أن تمنح الجسم دفعة من النشاط، وتساعد على تخفيف القلق وتحسين جودة النوم.

 

النوم
النوم العميق
اضطرابات المزاج
آخر الأخبار
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة
اليوم 15:42
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
اليوم 15:31
"ببلش هير" تختتم مشاركتها الأولى في " وارسو لكتاب" بتأكيد حضور المرأة في صناعة النشر عالمياً
علوم الدار
"ببلش هير" تختتم مشاركتها الأولى في " وارسو لكتاب" بتأكيد حضور المرأة في صناعة النشر عالمياً
اليوم 15:27
2000 شخص من عائلة «ساليفان» يحطِّمون رقماً قياسياً في إيرلندا
الترفيه
2000 شخص من عائلة «ساليفان» يحطِّمون رقماً قياسياً في إيرلندا
اليوم 15:11
"الشارقة للآثار" تستعرض تجربتها في حماية وتوثيق التراث الثقافي في "وارسو للكتاب"
التعليم والمعرفة
"الشارقة للآثار" تستعرض تجربتها في حماية وتوثيق التراث الثقافي في "وارسو للكتاب"
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©