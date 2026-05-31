7 غابات الأكثر ثراءً وتنوّعاً

ترجمة: أحمد عاطف



تُعَد الغابات المطيرة من أكثر البيئات الطبيعية ثراءً وتنوّعاً على الأرض، حيث تمتزج الأشجار العملاقة بالحياة البرية النادرة، وتتحوّل الأمطار والضباب والأنهار إلى جزء من مشهد طبيعي يخطف الأنظار. وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى بعض هذه الغابات، فقد أصبحت وجهات مفضّلة لعشاق المغامرات والطبيعة، لما تمنحه من تجربة مختلفة، بعيداً عن صخب المدن والحياة السريعة.

وبحسب خبراء السياحة البيئية، فإن الغابات المطيرة لا تقدم فقط مناظر خلّابة، بل تمنح الزوّار فرصة نادرة لاكتشاف ثقافات محلية وحيوانات ونباتات لا توجد في أي مكان آخر بالعالم.





1 - الأمازون

تُعرف «الأمازون» بأنها أكبر الغابات المطيرة في العالم، وتمتدّ عبر عدة دول في أميركا الجنوبية، أبرزها البرازيل وبيرو وكولومبيا.

وتضم المنطقة تنوّعاً من الحيوانات والنباتات، وشبكة أنهار ضخمة تجعلها واحدة من أغنى النظم البيئية على الأرض. وتوصف بأنها «رئة الأرض».





2 - غابة الكونغو

تقع غابة الكونغو في وسط القارة الأفريقية، وتُعَد ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم بعد «الأمازون». تشتهر بوجود أنواع نادرة من الحيوانات مثل الغوريلا والفيلة الأفريقية، إضافة إلى مساحات شاسعة لا تزال تحتفظ بطبيعتها البكر، كما تمثّل الغابة مصدراً مهماً للمياه والتنوّع البيولوجي في أفريقيا.





3 - دينتري الأسترالية

تُعَد غابة دينتري الأسترالية واحدة من أقدم الغابات المطيرة الاستوائية على وجه الأرض، وتتميز بمشهد متفرد يجمع بين الغابات الكثيفة والشواطئ الاستوائية، ما يمنح الزوّار تجربة طبيعية مختلفة تجمع بين البحر والغابة في مكان واحد. وتشتهر المنطقة بتنوّعها الحيوي الكبير، بين الطيور والزواحف النادرة.





4 - بورنيو

تمتد غابات بورنيو بين ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، وتُعرف بأنها موطن إنسان الغاب الشهير، وتضم أنواعاً نادرة من النباتات والحيوانات، إضافة إلى أشجار استوائية عملاقة تجعل المشهد أقرب إلى عالم بدائي قديم. ويحذِّر خبراء البيئة من التهديدات التي تواجه هذه الغابات بسبب إزالة الأشجار والتوسع العمراني.





5 - مونتيفيردي

تقع غابة مونتيفيردي في كوستاريكا، وتُعرف باسم «الغابة السحابية»، بسبب الضباب الكثيف الذي يغطي قمَم الأشجار معظم الوقت. وتجذب المنطقة عشاق المغامرات والطبيعة، لا سيما مع انتشار الجسور المعلَّقة ومسارات المشي وسط الغابات، كما تشتهر بكونها واحدة من أفضل المناطق لمراقبة الطيور الاستوائية النادرة.





6 - سينهاراجا

تُعتبر غابة سينهاراجا واحدة من مواقع التراث العالمي التابعة لـ «اليونسكو»، وتتميز بتنوّع بيولوجي كبير على الرغم من مساحتها المحدودة نسبياً. وتضم الغابة أنواعاً نادرة من الطيور والحشرات والنباتات التي لا توجد إلا في سريلانكا، ويمنح المناخ الرطب والأجواء الضبابية المكان طابعاً استوائياً ساحراً.





7 - فالديڤيان

تقع غابة فالديڤيان في جنوب تشيلي، وتختلف عن كثير من الغابات المطيرة الاستوائية بطقسها البارد نسبياً. تتميز بأشجار كثيفة وأنهار وشلالات تجعلها من أكثر المناطق الطبيعية هدوءاً وجمالاً في أميركا الجنوبية. كما تُعَد موطناً لأنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيّفت مع المناخ الرطب والبارد.