يارا السكري.. في السينما للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة يارا السكري، أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، المقرر عرضه خلال الموسم السينمائي الصيفي الجاري، بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، وانتصار، تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي. وأكدت السكري أن العمل يمثّل خطوة فارقة في مسيرتها الفنية، لا سيما أنه يجمعها بمحمد إمام، وشيكو، في تجربة ممتعة ومليئة بالطاقة والضحك والكواليس الاستثنائية.

وأشارت إلى أن دخولها عالم السينما جاء من خلال مشروع كبير يحمل كل عناصر النجاح، بدءاً من قوة السيناريو، مروراً برؤية المخرج حسين المنباوي، وصولاً إلى فريق العمل الذي يضم مجموعة من الممثلين الذين يمتلكون خبرة وحضوراً جماهيرياً واسعاً، ما جعلها تشعر بالحماس منذ اللحظة الأولى لعرض الدور عليها.

وقالت السكري: أعتبر فيلم «صقر وكناريا» بداية قوية جداً بالنسبة لي، لأنني أظهر لأول مرة على شاشة السينما في عمل أكشن كوميدي ضخم، وهذا النوع من الأعمال يحتاج إلى إيقاع سريع وحضور مختلف وقدرة على التفاعل مع ممثلين لديهم خبرة كبيرة في الكوميديا والأكشن، والحقيقة أنني تعلمت الكثير خلال التصوير. وذكرت أنها تجسِّد خلال أحداث الفيلم شخصية «فاشون ديزاينر» تتمتع بروح مرحة وشخصية مفعمة بالحيوية، فهي فتاة عاشقة للألوان والحياة، تندفع دائماً خلف مشاعرها من دون حسابات كثيرة، ما يضعها في سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية مع شخصية محمد إمام.

وأوضحت أن الشخصية تحمل مساحة تمثيلية مختلفة بالنسبة لها، حيث يتضمن الدور تفاصيل كثيرة، لأنها شخصية عفوية ومندفعة ومتسرّعة أحياناً، وتتورط في مواقف بسبب تلقائيتها، مشيرة إلى أن الكواليس كانت ممتعة جداً، وكمية الضحك في أثناء التصوير كانت كبيرة، خصوصاً مع شيكو وانتصار، لأنهما يمتلكان روحاً كوميدية تلقائية. وأفادت بأن محمد إمام، منحها مساحة كبيرة من الدعم والثقة خلال التصوير، مشيرة إلى أنه ممثّل محترف ويهتم بكل تفاصيل العمل، بينما يمتلك شيكو، خفة ظل استثنائية تجعل أجواء التصوير مريحة طوال الوقت. وعلى صعيد الدراما، تستعد يارا السكري، لتصوير مسلسل «الأستاذ»، مع أحمد العوضي، في أولى تجاربه بالدراما القصيرة، وتقدم خلال الأحداث شخصية ممثلة شابة موهوبة يتم اكتشافها ضمن سياق درامي مختلف يحمل الكثير من التحديات الإنسانية. وقالت إن العمل يمثّل نقلة جديدة بالنسبة للعوضي أيضاً، لأنه يبتعد عن أجواء الدراما الشعبية المعتادة، ويتألف من 10 حلقات فقط، ما يمنح الأحداث تكثيفاً أكبر وإيقاعاً سريعاً. كما تخوض بطولة نسائية جديدة في مسلسل «على ضهر راجل»، مع أحمد بحر، أشرف عبد الباقي، وسوسن بدر، في تجربة تنتمي إلى الدراما الاجتماعية الإنسانية، ومأخوذة عن رواية «100 حلم قبل الموت»، ويحمل العمل مشاعر إنسانية عميقة.