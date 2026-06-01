«جيم إكسبو» ينطلق في دبي من 5 - 7 يونيو

دبي (الاتحاد)



يحتفل معرض جيم إكسبو، الحدث الأبرز ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، مرة أخرى بالإبداع والابتكار والمواهب الريادية، التي تقود منظومة الألعاب المتنامية في دبي، ما يتيح للزوّار فرصة الاستكشاف والتفاعل مباشرة مع المطورين المحليين ومفاهيم الألعاب الأصلية.يقام معرض جيم إكسبو، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من 5 حتى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، ويُعَد الحدث الرئيس في مهرجان هذا العام، ويقدم مستويات عالية من الحماسة والتجارب الغامرة والخيارات المتنوعة، ملبياً تطلعات اللاعبين وصناع المحتوى والمتخصصين في القطاع والمتابعين على اختلاف أعمارهم.

ويستضيف الحدث، الذي يستمر 3 أيام، أكثر من 17 استوديو وشركة صغيرة ومتوسطة من دبي، والتي تُعَد جزءاً من مبادرة جيم فورورد GameForward، وهو برنامج تسريع أعمال جديد أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى تمكين مطوري الألعاب الإماراتيين ودعم نمو صناعة الألعاب في دبي.

وستكون المبادرة جزءاً من منطقة ذا ناروز The Narrows، السوق الإبداعي المخصّص الذي يقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويدعم الفنانين في الدولة والمبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من الاقتصاد الثقافي والإبداعي المتنامي في دبي.

وتقدم المنطقتان واحدة من أكثر التجارب الثقافية تميّزاً ضمن المهرجان، بما يُتيح للزوّار فرصة استكشاف أعمال وإبداعات أصلية، ودعم المواهب المحلية، والتواصل المباشر مع المبدعين الذين يقودون الجيل المقبل من صناعات الألعاب والمجالات الإبداعية في المنطقة.

سيحظى الزوّار بفرصة تجربة الألعاب قيد التطوير، والالتقاء بالمبدعين القائمين عليها، ومشاركة ملاحظاتهم مباشرة، والتعرّف إلى الأفكار والقصص التي تقف خلف تطوير الجيل المقبل من الألعاب المستحدثة والناشئة في دبي ودولة الإمارات.

ومن بين الاستوديوهات المحلية المشاركة، يبرز استوديو Foxrito الذي أسّسه إسماعيل أهلي، وحسين درويش، حيث يقدّم لعبة

Darkness Road، وهي لعبة رعب نفسي من منظور الشخص الثالث، تستلهم أجواءها من المنطقة، وتدور أحداثها في مدينة خيالية باسم «دار الحي» على الخليج العربي عام 1996.ويرى إسماعيل أهلي، أن معرض جيم إكسبو يمثّل المساحة المثالية لتعزيز نمو الاستوديو واكتساب الشهرة، وتطوير الأعمال إلى مستويات أعلى، قائلاً: يمثّل معرض جيم إكسبو فرصة رائعة لنا للتفاعل المباشر مع اللاعبين والاطلاع على آرائهم وتجاربهم بشكل مباشر. وبصفتنا استوديو مستقل، فإن الشهرة والانتشار اللذين نحظى بهما مهمان للغاية بالنسبة لنا، كما أن الحدث يمثّل منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع الجمهور ومجتمع الألعاب بشكل عام.

ومن جهته قال حسين درويش: أسسنا استوديوهات Foxrito بهدف تغيير الواقع، ومشاركة تراثنا الغني مع العالم عبر تجارب ألعاب استثنائية وعالية الجودة، ونطمح أن يكون لنا حضور بارز ومهم على المستويين الإقليمي والعالمي في صناعة تطوير الألعاب.

ومن بين المشاركين استوديو Cosmic Galaxy Entertainment ومقره دبي، والذي أسسه عبد الله الشامسي، ويوسف البوعينين، مع لعبة Eldra Relic، وهي لعبة تقمص أدوار وحركة بمنظور علوي تجمع بين التقدم السريع القائم على جمع الغنائم والقتال المستوحى من أسلوب الأنمي، مع دمج مؤثرات بصرية ثنائية الأبعاد ضمن بيئة لعب ثلاثية الأبعاد لتقديم معارك حماسية وواضحة بصرياً في الوقت ذاته.

وقال عبد الله الشامسي: يحظى معرض جيم إكسبو بأهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنه يتيح لنا التواصل مع اللاعبين والمطورين والناشرين والمستثمرين والمتخصصين في القطاع، وبالتالي فإنه يمنحنا فرصة أكبر للظهور، والحصول على الملاحظات، وإبراز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً لتطوير الألعاب.

يعكس حضور مطوري الألعاب الإماراتيين والشركات القائمة في دبي ضمن معرض جيم إكسبو التزام الإمارة المتواصل بالاستثمار في الصناعات المستقبلية، ويعزِّز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والمواهب الرقمية.

وإلى جانب الاحتفاء بالمواهب المحلية، يقدم معرض جيم إكسبو 2026 أكثر من 300 تجربة ألعاب عبر أكثر من 10 مناطق غامرة، تجمع بين الرياضات الإلكترونية والأنمي والتنكر في شخصيات الألعاب الشهيرة والألعاب الريترو والألعاب الإبداعية وثقافة صناع المحتوى والترفيه التفاعلي في وجهة واحدة.