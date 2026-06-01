ظافر العابدين.. «طبيب قلب»

سعيد ياسين (القاهرة)



ينتظر ظافر العابدين، عرض المسلسل اللبناني «ممكن»، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي لأسباب إنتاجية وتسويقية. ويشارك في بطولته نادين نسيب نجيم، زينة مكي، أنجو ريحان، آلان سعادة، رودريغ سليمان، ملاك كنعان، وجورج شلهوب، ورولا حمادة، تأليف منى الشيمي، وإخراج أمين درة. وتدور أحداث العمل في إطار درامي رومانسي اجتماعي مشوّق، حول رجل وسيدة يجمعهما الحب مصادفة، ويصبح حبهما سلاحهما في مواجهة جراح الماضي.

أوضح ظافر العابدين، أن المسلسل يتناول قصة علاقة معقدة تمتد داخل شبكة من الصراعات الإنسانية، وتتشابك فيها المشاعر مع التحديات الحياتية بشكل متصاعد، ما يمنح العمل طابعاً درامياً غنياً بالتفاصيل والتطورات.

وأشار إلى أنه يجسِّد في العمل شخصية طبيب قلب ناجح يُدعى «زياد»، يعيش تحت وطأة ماضٍ مؤلم، ويتعرض لحالة من الضغوط المستمرة على المستويَين الشخصي والمهني، حيث يجد نفسه أمام قرارات مصيرية تؤثر على مسار حياته بالكامل، في ظل سلسلة من الأزمات التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيته وتضعه في اختبارات صعبة.

وعلى صعيد السينما، يفاضل ظافر العابدين، بين أكثر من سيناريو ليختار أحدها للعودة به إلى الشاشة الكبيرة، بعدما شارك نهاية العام الماضي في الجزء الثاني من فيلم «السلم والتعبان» مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، وحاتم صلاح، إخراج طارق العريان.