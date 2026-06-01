الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ظافر العابدين.. «طبيب قلب»

ظافر العابدين.. «طبيب قلب»
2 يونيو 2026 01:30

سعيد ياسين (القاهرة)

ينتظر ظافر العابدين، عرض المسلسل اللبناني «ممكن»، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي لأسباب إنتاجية وتسويقية. ويشارك في بطولته نادين نسيب نجيم، زينة مكي، أنجو ريحان، آلان سعادة، رودريغ سليمان، ملاك كنعان، وجورج شلهوب، ورولا حمادة، تأليف منى الشيمي، وإخراج أمين درة. وتدور أحداث العمل في إطار درامي رومانسي اجتماعي مشوّق، حول رجل وسيدة يجمعهما الحب مصادفة، ويصبح حبهما سلاحهما في مواجهة جراح الماضي.
أوضح ظافر العابدين، أن المسلسل يتناول قصة علاقة معقدة تمتد داخل شبكة من الصراعات الإنسانية، وتتشابك فيها المشاعر مع التحديات الحياتية بشكل متصاعد، ما يمنح العمل طابعاً درامياً غنياً بالتفاصيل والتطورات. 
وأشار إلى أنه يجسِّد في العمل شخصية طبيب قلب ناجح يُدعى «زياد»، يعيش تحت وطأة ماضٍ مؤلم، ويتعرض لحالة من الضغوط المستمرة على المستويَين الشخصي والمهني، حيث يجد نفسه أمام قرارات مصيرية تؤثر على مسار حياته بالكامل، في ظل سلسلة من الأزمات التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيته وتضعه في اختبارات صعبة.
وعلى صعيد السينما، يفاضل ظافر العابدين، بين أكثر من سيناريو ليختار أحدها للعودة به إلى الشاشة الكبيرة، بعدما شارك نهاية العام الماضي في الجزء الثاني من فيلم «السلم والتعبان» مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، وحاتم صلاح، إخراج طارق العريان.

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
كلفة إنسانية باهظة للتصعيد العسكري في جنوب لبنان
ظافر العابدين
لبنان
الدراما
المسلسلات
آخر الأخبار
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
2 يونيو 2026
هبوط مقاتلة حربية على سَطْحِ حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: قصف مواقع رادار وقيادة وتحكم بالمسيرات في إيران
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على موقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في وقت سابق على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
2 يونيو 2026
صقر غباش
الأخبار العالمية
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا
2 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©