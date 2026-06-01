الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام».. جزيرة ياس تكشف كواليس تصوير أغنيتها الترويجية

أريام خلال التصوير في «سي وورلد أبوظبي» (الصور من المصدر)
2 يونيو 2026 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيتها الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، أطلقت جزيرة ياس أبوظبي لقطات حصرية من كواليس تصوير العمل، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام.

رحلة إبداعية
لقطات كواليس العمل تمنح الجمهور ووسائل الإعلام نظرة أقرب إلى الرحلة الإبداعية وراء إنتاج الأغنية، بدءاً من البروفات الأولى وصولاً إلى الأداء النهائي بمشاركة نخبة من نجوم الفن في الإمارات والخليج، بينهم أريام وفيصل جاسم. 
وتوثِّق اللقطات لحظات عفوية من موقع التصوير، وأجواء المرح بين فريق العمل، والمواقف الخفيفة التي رافقت إنتاج الأغنية التي لاقت صدى واسعاً في دول مجلس التعاون الخليجي. 

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا

معايير عالمية
ويجسِّد هذا العمل المميز الذي صوِّر في عدد من أبرز معالم جزيرة ياس ومدنها الترفيهية العالمية، التزام الجزيرة المتواصل بالاحتفاء بالثقافة الإماراتية وإبراز المواهب الخليجية ضمن أعمال إبداعية ترتقي إلى المعايير العالمية.

رحلة ممتعة 
يصطحب الفيديو المشاهدين في رحلة مليئة بالمتعة عبر المدن الترفيهية الشهيرة في جزيرة ياس، مثل: «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، «سي وورلد»، و«كلايم أبوظبي».

صنّاع الأغنية
الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان بشار الشطي. ويشارك في العمل عدد من أبرز نجوم الخليج، بينهم: أمل محمد، فاطمة الحوسني، هيا القايدي، فهد البناي، غادة الزدجالي، شيماء سبت، وخليل الرميثي.

أبوظبي
شبكة أبوظبي للإعلام
عيد الأضحى
فيصل جاسم
الإمارات
أريام
الفن
آخر الأخبار
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
2 يونيو 2026
هبوط مقاتلة حربية على سَطْحِ حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: قصف مواقع رادار وقيادة وتحكم بالمسيرات في إيران
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على موقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في وقت سابق على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
2 يونيو 2026
صقر غباش
الأخبار العالمية
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا
2 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©