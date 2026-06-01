بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام».. جزيرة ياس تكشف كواليس تصوير أغنيتها الترويجية

أبوظبي (الاتحاد)



بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيتها الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، أطلقت جزيرة ياس أبوظبي لقطات حصرية من كواليس تصوير العمل، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام.



رحلة إبداعية

لقطات كواليس العمل تمنح الجمهور ووسائل الإعلام نظرة أقرب إلى الرحلة الإبداعية وراء إنتاج الأغنية، بدءاً من البروفات الأولى وصولاً إلى الأداء النهائي بمشاركة نخبة من نجوم الفن في الإمارات والخليج، بينهم أريام وفيصل جاسم.

وتوثِّق اللقطات لحظات عفوية من موقع التصوير، وأجواء المرح بين فريق العمل، والمواقف الخفيفة التي رافقت إنتاج الأغنية التي لاقت صدى واسعاً في دول مجلس التعاون الخليجي.





معايير عالمية

ويجسِّد هذا العمل المميز الذي صوِّر في عدد من أبرز معالم جزيرة ياس ومدنها الترفيهية العالمية، التزام الجزيرة المتواصل بالاحتفاء بالثقافة الإماراتية وإبراز المواهب الخليجية ضمن أعمال إبداعية ترتقي إلى المعايير العالمية.



رحلة ممتعة

يصطحب الفيديو المشاهدين في رحلة مليئة بالمتعة عبر المدن الترفيهية الشهيرة في جزيرة ياس، مثل: «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، «سي وورلد»، و«كلايم أبوظبي».



صنّاع الأغنية

الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان بشار الشطي. ويشارك في العمل عدد من أبرز نجوم الخليج، بينهم: أمل محمد، فاطمة الحوسني، هيا القايدي، فهد البناي، غادة الزدجالي، شيماء سبت، وخليل الرميثي.