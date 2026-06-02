«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» و«ياس مارينا» يُعزّزان الوعي البيئي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، يُنظِّم مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» في أبوظبي، أكبر مركز متخصّص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، و«ياس مارينا»، فعالية ترفيهية وتعليمية يوم الجمعة (5 يونيو)، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المناسبة لمختلف أفراد العائلة. ويحظى ضيوف «ياس مارينا» بالفرصة للتعرف عن قرب على منظومة الإنقاذ المتقدمة التابعة للمركز، والتي تضم مركبة إنقاذ مجهزة، وشاحنة دعم، ودراجة مائية، إلى جانب لقاء خبراء المركز للاطلاع على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوسائل في دعم عمليات إنقاذ الأحياء البحرية والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفي إطار التزام المركز بتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، سيشارك طلاب من مختلف مدارس الدار في هذه الفعالية، حيث سيقدم خبراء مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ على مدار اليوم سلسلة من الجلسات التفاعلية والتثقيفية التي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأحياء البحرية، وتعرف الضيوف على الدور الذي يمكنهم القيام به لدعم جهود إنقاذ الأحياء البحرية وحماية النظم البيئية البحرية.

وسيكون العائلات والأطفال على موعد مع لقاءات مميزة مع شخصية بقرة البحر المحبوبة «سكينة» من «سي وورلد أبوظبي»، إلى جانب مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية والأنشطة التطبيقية، التي تقام على مدار اليوم، لتوفّر للضيوف تجربة ترفيهية وتعليمية تجمع بين المتعة والتعرّف إلى عالم الأحياء البحرية.

تتواصل الفعاليات إلى 8 يونيو احتفاءً باليوم العالمي للمحيط، من خلال مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية التي تقام في «سي وورلد أبوظبي» ومركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، حيث يتمكن الزوّار من استكشاف محطات تعليمية تفاعلية تسلط الضوء على النظم البيئية البحرية، بما في ذلك غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري الغني الذي تزخر به المنطقة.