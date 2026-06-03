5 أقمشة لإطلالات صيفية مريحة

ترجمة: أحمد عاطف

بدأت درجات الحرارة ترتفع مع اقتراب الصيف من أشهر الذروة، ويشكِّل اختيار نوع القماش عاملاً أساسياً في الشعور بالراحة والحفاظ على تهوية الجسم، لا سيما مع التغيرات المناخية وزيادة موجات الحر في كثير من الدول. ويؤكد خبراء الموضة والأقمشة أن بعض الخامات تساعد على امتصاص الرطوبة وتهوية الجلد بشكل أفضل، ما يجعلها الخيار الأنسب للأيام الحارة، مقارنة بالأقمشة الثقيلة أو الصناعية التي تحتفظ بالحرارة. ويرى خبراء الموضة أن اختيار القماش المناسب قد يكون أكثر أهمية من شكل الملابس نفسها خلال الصيف. ونذكر 5 أقمشة مناسبة لحرارة الصيف، تساعد الجسم على تقليل الإحساس بالحرارة ومنحه تهوية مناسبة: 1 - الكتّان يُعد الكتّان نجم الصيف الدائم، وهو من أكثر الأقمشة ارتباطاً بالأجواء الصيفية، بفضل خفته وقدرته العالية على التهوية، كونه يسمح بمرور الهواء بسهولة، ما يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة والرطوبة. ويتميز الكتّان أيضاً بمظهره الطبيعي والأنيق، ما يجعله مناسباً للإطلالات اليومية. 2 - القطن يُعتبر القطن الخيار الأكثر راحة وأحد أكثر الأقمشة شعبية خلال الصيف، بسبب نعومته وقدرته على امتصاص العرق بشكل جيد. ويمنح القطن إحساساً بالراحة لساعات طويلة، خصوصاً في الملابس اليومية والملابس المنزلية، كما أنه مفضَّل لدى كثيرين لأنه مناسب للبشرة الحساسة مقارنة ببعض الخامات الصناعية. 3 - الشيفون قماش خفيف وعملي ويتميز بانسيابيته، ما يجعله خياراً مناسباً للملابس الصيفية، لا سيما في التصاميم الواسعة. ويُستخدم الشيفون بشكل واسع في الفساتين والطبقات الخارجية الخفيفة التي تسمح بمرور الهواء وتقلِّل الشعور بالحرارة، كما يمنح الإطلالة طابعاً ناعماً ومريحاً خلال الأجواء الحارة. 4 - الرايون بديل عملي للأقمشة الثقيلة، وهو من الخامات التي تمنح إحساساً مشابهاً للقطن والحرير، لكنه أخفّ نسبياً في الأجواء الحارة. ويمتاز قماش الرايون بقدرته على امتصاص الرطوبة، ما يساعد على تقليل الإحساس بالتعرّق خلال الصيف. وينصح خبراء الموضة باختيار الأنواع الجيدة منه، لأن بعض الخامات منخفضة الجودة قد تفقد تهويتها سريعاً. 5 - اللينن المخلوط أصبح اللينن المخلوط بالأقمشة القطنية أو الناعمة من الخيارات المنتشرة في الصيف، لأنه يجمع بين تهوية الكتّان ومرونة الخامات الأخرى، ما يمنح التوازن بين الراحة والأناقة. ويساعد هذا النوع على تقليل التجاعيد التي يشتهر بها الكتّان التقليدي، مع الحفاظ على الإحساس بالخفة والانتعاش.