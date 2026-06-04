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عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً في كأس العالم

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً في كأس العالم
4 يونيو 2026 11:26

عمان (الاتحاد)
توجّه الفنان عمر العبداللات، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإحياء الحفل الفني الكبير الذي يقام بمناسبة انطلاق كأس العالم، وذلك على أحد أهم وأكبر وأضخم المسارح في مدينة سان فرانسيسكو FOX THEATER REDWOOD CITY CALIFORNIA يوم السبت 20 يونيو. ويأتي هذا الحفل دعماً للمنتخب الأردني في مشواره التاريخي في كأس العالم، حيث يُقام الحفل وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من أبناء الجالية الأردنية والعربية والعالمية في الولايات المتحدة. ويكتسب الحفل أهمية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الجديدة لصوت الأردن «هينا جينا»، التي أطلقها دعماً للمنتخب الوطني، من ألحانه وتوزيع موسيقي للموزِّع عمر صباغ، حيث لاقت الأغنية انتشاراً واسعاً منذ صدورها وأصبحت حاضرة في مختلف الاحتفالات والمناسبات الرياضية والوطنية ويرددها الجمهور. وفي خطوة تهدف إلى تقديم عرض فني استثنائي يضفي مزيداً من التميز والجمالية والاحترافية على الحفل الذي يأتي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، سيتم الاستعانة بعدد من الموسيقيين المتميزين في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى أعضاء فرقته الموسيقية. ويشارك العبداللات، في افتتاح «البيت الأردني» بمدينة دالاس الأميركية، والذي يشكل ملتقى للجماهير الأردنية والعربية الداعمة للمنتخب الوطني. وعلى هامش الزيارة، يحيي 3 حفلات جماهيرية في فلوريدا يوم 5 يونيو، لوس أنجلوس يوم 13 يونيو، وسكرامنتو يوم 19 يونيو.

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