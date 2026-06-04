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1000 متسلِّق على قمة «إيفرست» هذا الموسم

1000 متسلِّق على قمة «إيفرست» هذا الموسم
4 يونيو 2026 12:15

النيبال (أ ف ب) 
وصل أكثر من 1000 متسلِّق إلى قمة جبل إيفرست خلال الموسم الحالي، ما يجعله الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، حسبما أعلن مسؤولون.وقال هيمال غوتام، المسؤول في إدارة السياحة النيبالية، إن أكثر من 1000 متسلِّق بلغوا القمة هذا الموسم، لكن العدد النهائي لا يزال بحاجة إلى تدقيق. وتشير قاعدة بيانات جبال الهيمالايا إلى أن الرقم القياسي لأكبر عدد من متسلِّقي قمة إيفرست في موسم واحد سجِّل عام 2019، عندما تمكّن 877 شخصاً من بلوغ القمة.
ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم هذا الموسم، اثنان منهم من الهنود و3 من النيباليين، كانوا يشاركون في استعدادات لتسلّق الجبل، كما فُقد مرشد نيبالي آخر أثناء نزوله من القمة. 
وأصدرت نيبال هذا الموسم 494 تصريحاً لأجانب لتسلّق القمة، وهو عدد غير مسبوق. ويوم 21 مايو الفائت، وصل 275 متسلِّقاً إلى قمة جبل الهيمالايا البالغ ارتفاعه 8.849 متراً مسجلاً بذلك أكثر الأيام ازدحاماً على الجانب الجنوبي. وأظهرت صور التقطت ذلك اليوم طوابير المتسلِّقين وهم ينتظرون على السفوح الجليدية للصعود إلى القمة. وتضم النيبال 8 من أعلى 10 قمَم في العالم، وتستقبل مئات المغامرين كل ربيع.ومنذ أن سجّل إدموند هيلاري، وتينزينغ نورغاي شيربا، أول صعود ناجح إلى جبل إيفرست عام 1953، تحوّل تسلّق الجبال إلى نشاط يدرّ أرباحاً كبيرة بفضل الإقبال المتزايد عليه.

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