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الترفيه

هيا مرعشلي تخوض «أنت أطرق بابي»

هيا مرعشلي تخوض «أنت أطرق بابي»
4 يونيو 2026 12:28

سعيد ياسين (القاهرة)
بعد غياب 3 سنوات، منذ مشاركتها في مسلسل «أقل من عادي» عام 2023، تعود الممثلة هيا مرعشلي، إلى الدراما التلفزيونية، من خلال المسلسل الجديد «حب على ورق»، يشاركها بطولته أنس طيارة، ريتا حرب، ديمة الجندي، سعيد مينا، ورامي أحمر، ويُعرض منتصف يونيو الجاري.
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة حالمة ومتمردة تدخل في صراع حاد مع ملياردير قاسي القلب بعد إلغاء منحة كانت تمثل أملها الكبير. والمسلسل هو النسخة المعرَّبة من الدراما التركية الشهيرة «أنت أطرق بابي»، التي دارت أحداثها في أجواء كوميدية، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً تخطى حدود تركيا عند عرضها. كما تشارك هيا، في بطولة مسلسل جديد، مع محمد الأحمد، رشا بلال، سارة أبي كنعان، ديمة الجندي، جمال العلي، ومرح حسن، تأليف بثينة عوض، وإخراج مروان بركات. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حيث يركّز على عدد من الشخصيات التي تواجه صراعات متنوّعة، ويسلط الضوء على قصص بعض من عاشوا الحروب، وتأثير تلك التجارب على حياتهم وشخصياتهم.

هيا مرعشلي
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