السلطات اليابانية تطارد دباً "شديد الذكاء"

تطارد السلطات اليابانية الجمعة دباً وُصف بأنه شديد الذكاء، هاجم أربعة أشخاص وأصابهم بجروح، ويُشتبه في أنه فتح نافذة وفكّ قفلها ليهرب وفتح صنبور الماء ليشرب.

وتمكن الدب من الهرب مساء الأربعاء من المبنى الذي كان احتمى فيه في اليوم السابق، بعد أن تسبب في إصابة أربعة أشخاص في مصنعين في فوكوشيما، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ونجح الدب في الإفلات من الصيادين المجهزين بفخاح وببنادق تخدير. ويتعاون الصيادون مع عناصر الشرطة والإطفاء في البحث عنه.

وما زال الدب طليقا حتى يوم الجمعة، بحسب ما قال مسؤول في المدينة لوكالة فرانس برس، في وقت يزداد فيه الإبلاغ عن هجمات عنيفة للدببة في مناطق عدة من اليابان.

وقال عمدة فوكوشيما للصحافيين الخميس إن الدب فتح قفل النافذة للهرب، وفتح صنبور الماء ليشرب، ووصفه بأنه شديد الذكاء.

أسفرت هجمات الدببة العام الماضي في اليابان عن مقتل 13 شخصا، وهو رقم قياسي.

ويرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء، ومنها البلوط والغزلان والخنازير البرية، بفعل الاحترار المناخي.



