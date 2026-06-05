أحمد حلمي يستعد لـ«حدوتة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل أحمد حلمي، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «حدوتة»، يشاركه بطولته ماجد المصري، وأمينة خليل، تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف. وتدور أحداث الفيلم حول رجل نشأ بعيداً عن والديه، ليجد نفسه في مواجهة سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقوده إلى تحولات مفاجئة في حياته، ضمن إطار يمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية اليومية. وانتهى حلمي، من تصوير فيلم «أضعف خلقه»، مع هند صبري، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه في عام 2007 داخل حديقة الحيوان. ويجسِّد فيه شخصية عالم حيوانات يعمل وسط بيئة تعاني من الإهمال وتراجع الإمكانات، بينما يحاول الحفاظ على مسؤولياته تجاه الحيوانات التي يرعاها، لكن تتقاطع حياته المهنية مع أزماته الخاصة، إذ يجد نفسه أمام ضغوط عائلية وتحديات اقتصادية متصاعدة تضعه في مواجهة قرارات معقدة. وتظهر هند صبري في دور زوجته التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وسط ظروف معيشية قاسية، في معالجة درامية تركز على البعد الإنساني للعلاقات داخل بيئة عمل صعبة.