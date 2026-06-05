الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد حلمي يستعد لـ«حدوتة»

أحمد حلمي يستعد لـ«حدوتة»
5 يونيو 2026 14:03

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض الممثل أحمد حلمي، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «حدوتة»، يشاركه بطولته ماجد المصري، وأمينة خليل، تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف. وتدور أحداث الفيلم حول رجل نشأ بعيداً عن والديه، ليجد نفسه في مواجهة سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقوده إلى تحولات مفاجئة في حياته، ضمن إطار يمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية اليومية. وانتهى حلمي، من تصوير فيلم «أضعف خلقه»، مع هند صبري، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه في عام 2007 داخل حديقة الحيوان. ويجسِّد فيه شخصية عالم حيوانات يعمل وسط بيئة تعاني من الإهمال وتراجع الإمكانات، بينما يحاول الحفاظ على مسؤولياته تجاه الحيوانات التي يرعاها، لكن تتقاطع حياته المهنية مع أزماته الخاصة، إذ يجد نفسه أمام ضغوط عائلية وتحديات اقتصادية متصاعدة تضعه في مواجهة قرارات معقدة. وتظهر هند صبري في دور زوجته التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وسط ظروف معيشية قاسية، في معالجة درامية تركز على البعد الإنساني للعلاقات داخل بيئة عمل صعبة.

أخبار ذات صلة
نيللي كريم.. «ست الكل»
يارا السكري.. في السينما للمرة الأولى
أحمد حلمي
الدراما المصرية
السينما المصرية
آخر الأخبار
إنجاز نوعي.. "أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة بلاتينية عالمية
علوم الدار
إنجاز نوعي.. "أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة بلاتينية عالمية
اليوم 17:13
أبوظبي
علوم الدار
الطقس مغبر أحيانا ورطب ليلا غدا
اليوم 17:04
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اقتصاد
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اليوم 17:00
وصول مساعدات طبية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تعلن خطة لمكافحة إيبولا
اليوم 16:56
456.54 مليار درهم قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال 4 أشهر
اقتصاد
9.38 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 4 أشهر
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©