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وفاة العشرات ظمأ بعد تعطل شاحنة في صحراء النيجر

وفاة العشرات ظمأ بعد تعطل شاحنة في صحراء النيجر
5 يونيو 2026 18:20

أعلنت السلطات في محافظة أجاديز في النيجر وفاة 49 شخصا من العطش في الصحراء شمالي البلاد بعدما تعطلت الشاحنة التي كانوا يستقلونها.  

وأضافت أن المسافرين كانوا عائدين من دولة مالي المجاورة لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم في النيجر.

وجاء في البيان أن السيارة تعطلت في منطقة نائية من الصحراء، على بعد أكثر من 80 كيلومترا، غرب بلدة "أساماكا" الحدودية. وباءت محاولات السائق ومساعدوه والركاب لإصلاح السيارة بالفشل.

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وتقطعت السبل بالمجموعة في وسط الصحراء، دون مياه، وسط درجة حرارة مرتفعة. وأوضح البيان أنه جرى دفن الموتى في مقابر جماعية.

وأفاد البيان بنجاة شخصين حيث سارا لأكثر من 50 كيلومترا ووصلا إلى نقطة مياه ثم وصلا إلى "أساماكا" حيث أبلغا السلطات.

وقالت سلطات المحافظة إنه في طريق العودة من العملية عثر المتطوعون على شاحنة أخرى متعطلة على متنها أكثر من 60 شخصا. وتقطعت السبل بهؤلاء المسافرين في الصحراء بعدما تعطلت سيارتهم لثلاثة أيام وجرى تقديم المياه لهم.

المصدر: آ ف ب
النيجر
الصحراء
محاربة العطش
العطش
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