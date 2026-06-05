رواد فضاء يعودون إلى المحطة الدولية بعد مغادرتها مؤقتا

عاد رواد فضاء إلى داخل محطة الفضاء الدولية بعد أن غادروها كإجراء احترازي بسبب عملية إصلاح كانت مقررة في أحد أقسامها، على ما أفاد متحدث باسم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأكد المتحدث "يستعد أفراد الطاقم حاليا لمغادر مركبة دراغون الفضائية"، المتصلة بمحطة الفضاء الدولية والتي لجأوا إليها مؤقتا.

وكانت متحدثة أخرى باسم ناسا قالت، عبر منصة "إكس"، إنّ وكالة الفضاء الأميركية طلبت من "أفراد طاقم مهمة سبايس إكس كرو-12 الأربعة بالإضافة إلى رائد الفضاء التابع لناسا كريس وليامز، كإجراء احترازي، اتخاذ وضعية أمان مشددة داخل مركبة دراغون الفضائية" بسبب إصلاحات ستجريها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في محطة الفضاء الدولية.

وقررت روسكوسموس "إجراء عملية إصلاح أوسع" بعد رصد "تسريبات جديدة" في قسم من وحدة "زفيزدا" الروسية التابعة لمحطة الفضاء الدولية.

وقال الناطق باسم ناسا إن فرق الوكالة الروسية "لم تنفّذ أي إجراءات فعلية" بل اتخذت "تدابير" اليوم الجمعة.

وأضاف ان "هذه التسريبات تحدث منذ فترة طويلة، وهذا أمر تعمل عليه ناسا وروسكوسموس معا".