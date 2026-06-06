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الترفيه

إيمان العاصي تخوض تجربة «انفصال»

إيمان العاصي
6 يونيو 2026 14:25

محمد قناوي (القاهرة) 
تخوض الممثلة إيمان العاصي، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «انفصال»، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج حسام حامد، ويتألف من 12 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الموسم الصيفي الحالي.
وعن دورها في العمل، قالت العاصي: أقدِّم شخصية تعيش حالة من الصدمة والتشوش النفسي داخل عالم مليء بالأسرار، في تجربة مختلفة تماماً عن أي شيء قدّمته من قبل، خصوصاً أن المسلسل يناقش للمرة الأولى درامياً قضية المواد الكيميائية التي تُستخدم لسلب إرادة الضحايا وفقدانهم الوعي والذاكرة، وأكثر ما جذبني في العمل أن التناول لا يعتمد فقط على عنصر التشويق، بل يمزج بين الوعي والبعد الإنساني.
وأضافت: أشعر بحماس كبير للمسلسل، لأنه من الأعمال التي اقتربت مني إنسانياً وفنياً منذ اللحظة الأولى، لا سيما أنه يطرح قضية شديدة الحساسية والخطورة داخل إطار نفسي مشوِّق يعتمد على الغموض والتوتر. والعمل بالنسبة لي ليس مجرد حكاية درامية، بل محاولة لفتح ملفات مؤلمة داخل المجتمع، وتقديمها بصورة تحترم عقل المشاهد وتدفعه إلى التفكير.
وأشارت العاصي، إلى أن العمل يمنح مساحة لتقديم دراما مكثّفة ومشحونة من دون تكرار، مُعربةً عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع الكاتبة نجلاء الحديني، بعد النجاح الكبير الذي حققه تعاونهما السابق في مسلسل «برغم القانون»، موضّحة أن بينهما تفاهماً حقيقياً على مستوى التفاصيل الإنسانية للشخصيات، إضافة إلى رؤية المخرج حسام حامد، التي تعتمد على الإيقاع السريع والحالة النفسية البصرية للعمل.
وقالت: أعتبر «انفصال» خطوة مهمة في مشواري، خصوصاً أنني طوال الوقت أبحث عن الأدوار التي تخرجني من أي منطقة آمنة أو صورة نمطية. أشعر اليوم براحة حقيقية لأنني استطعت كسر القالب النمطي، وقدّمت شخصيات متنوعة ومختلفة، وأثبت لنفسي وللجمهور أن الممثل الحقيقي لا يتوقف عند شكل أو نوعية واحدة من الأدوار. وأضافت: أُحب الأعمال التي تقترب من الناس وتعكس الأزمات الحقيقية، ولذلك أرى أن السنوات الأخيرة منحتنا كمّاً هائلاً من القصص الإنسانية، وكلها تستحق أن تتحوّل إلى دراما تلامس الناس بصدق.

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