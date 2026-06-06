«الفجيرة العلمي» يطلق باقة مبادرات للعام 2026

الفجيرة (وام)

نظّم نادي الفجيرة العلمي، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، جلسة حوارية بمجلس العكامية المجتمعي بمدينة دبا الفجيرة، ضمن سلسلة جلساته التعريفية بمبادراته العلمية والمجتمعية للعام 2026.

حضر الجلسة كلٌّ من: عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد الحساني، عضو مجلس إدارة نادي دبا الرياضي، وعدد من القيادات الإدارية والتربوية والمجتمعية بمدينة دبا الفجيرة، إضافة إلى نخبة من الموهوبين والمبدعين وأولياء الأمور والمهتمين بمجالات الابتكار والتكنولوجيا. واستعرض نادي الفجيرة العلمي خلال الجلسة رؤيته وبرامجه ومبادراته النوعية للعام 2026، والتي تهدف إلى اكتشاف واستقطاب المواهب الشابة، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتنمية مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وترسيخ الشراكات الهادفة لخدمة المجتمع. وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن هذه الجلسات تأتي في إطار حرص النادي على الوصول إلى مختلف مناطق إمارة الفجيرة والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف بالمبادرات والبرامج العلمية التي يقدمها النادي، بما يسهم في دعم المواهب الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع. كما تضمنت الجلسة عروضاً تعريفية حول مبادرة «فكرة» الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب، إضافة إلى استعراض برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنشطة العلمية والتقنية والمجتمعية، وفرص العضوية والتطوع والمشاركة في برامج النادي المختلفة. وأشاد الحضور بالمبادرات المطروحة وبالدور الحيوي الذي يقوم به نادي الفجيرة العلمي في تنمية القدرات العلمية والابتكارية لدى الشباب، وتعزيز الوعي بأهمية العلوم والتكنولوجيا في بناء مستقبل مستدام.

وتُختتم سلسلة الجلسات الحوارية التي ينظّمها نادي الفجيرة العلمي في مختلف مناطق الإمارة بجلسة مجتمعية في مجلس مريشيد المجتمعي، وذلك بعد التنسيق وتحديد الموعد النهائي مع الجهات المتخصِّصة، استمراراً لجهود النادي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مختلف فئات المجتمع في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها.