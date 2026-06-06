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ورشة لطلبة أم القيوين حول إدارة النفايات

ورشة لطلبة أم القيوين حول إدارة النفايات
6 يونيو 2026 16:26

أم القيوين (وام)
نظَّمت دائرة بلدية أم القيوين، تزامناً مع يوم البيئة العالمي، ورشة توعوية متخصصة لطلبة من مدارس الإمارة حول إدارة النفايات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المستدامة لدى الأجيال الناشئة.
سلَّطت الورشة الضوء على أهمية الإدارة السليمة للنفايات ودورها في الحدِّ من الآثار البيئية السلبية، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بفرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل معدلات التلوث.
واستعرضت الورشة عدداً من المبادرات والمشروعات البيئية التي تنفِّذها البلدية في مجال إدارة النفايات، مع تقديم إرشادات عملية حول أساليب الحدِّ من إنتاج النفايات وتعزيز الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وأكدت بلدية أم القيوين مواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية في حماية البيئة، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

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