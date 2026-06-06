وفاة برناديت أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك

رحلت عن عالمنا برناديت شيراك أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، مساء أمس الجمعة، عن عمر بلغ 93 عاما، على ما أعلنت ابنتها كلود شيراك صباح اليوم السبت. وقالت كلود إن والدتها "توفيت في المساء بهدوء محاطة بأقاربها. كانت بلغت الـ93 للتو".

وتوفي جاك شيراك عام 2019 عن 86 عاما.

كانت برناديت شيراك السيدة الأولى الوحيدة التي شغلت شخصيا منصبا سياسيا إذ تولت مهام المستشارة العامة لمقاطعة كوريز بجنوب غرب فرنسا، حين انتخبت بصورة متواصلة من 1979 إلى 2015.

ظلّت لفترة طويلة في ظل زوجها "العملاق" الذي ارتبطت به لأكثر من ستين عاما، ورافقته طوال مسيرته التي تدرجت من وزير إلى رئيس وزراء ثم رئيس بلدية باريس وصولا إلى قصر الإليزيه بعد فوزه في انتخابات 1995، في محاولته الثالثة لشغل منصب الرئاسة.

ولدت برناديت شودرون دو كورسيل في 18 مايو 1933 في باريس، ونشأت في عائلة من الدبلوماسيين في الدائرة السادسة عشرة الراقية بالعاصمة. درست في معهد الدراسات السياسية بباريس، حيث التقت جاك شيراك وتزوجا عام 1956.

ظلت مشاركتها في الحياة السياسية في باريس قليلة خلال ولاية شيراك الأولى (1995-2002). لكنها لعبت دوراً محورياً في إعادة انتخابه عام 2002، بعد أن حظيت بشعبية كبرى بين الفرنسيين، ولا سيما لإدارتها حملة "القطع النقدية الصفراء" لمساعدة الأطفال في المستشفيات.