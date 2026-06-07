بـ 5 بدائل.. قلِّل استهلاكك اليومي من «الكافيين»

شعبان بلال (القاهرة)

ترجمة: (شعبان بلال)

صحيح أن الجسم بحاجة للكافيين اليومي، لكن الإفراط في تناوله يؤدِّي إلى مشكلات صحية. وما عليك سوى اتباع هذه النصائح لتقليل تناول الكافيين اليومي، بحسب موقع«هيلث لاين».

1 - قهوة منزوعة الكافيين تُعَد القهوة منزوعة الكافيين طريقة رائعة لتقليل استهلاك القهوة العادية، وهناك العديد من العلامات التجارية التي تقدم أنواعاً منزوعة الكافيين، لذا يكون مذاقها غالباً مشابهاً للقهوة العادية.

2 - شاي الأعشاب لا يُعَد شاي الأعشاب الخالي من الكافيين اختياراً مناسباً فقط لتجنّب الأرق عند النوم، بل وسيلة رائعة للمساعدة على الاستعداد للنوم بدءاً من الساعة 8:00 مساءً.

3 - قهوة بنصف كافيين القهوة الباردة، عادةً ما تكون أكثر تركيزاً بالكافيين، لذا استخدِم فيها ثلث قهوة مطحونة عادية، وثلثَي قهوة مطحونة منزوعة الكافيين، وهذه الطريقة تجمع بين الاحتياج إلى تناول الكافيين وعدم الإفراط في تناوله.

4 - الماء الساخن بعد الانتهاء من القهوة في وقت مبكر من بعد الظهر، استبدلها بالماء الساخن مع قليل من عصير الليمون. أو أضف كوباً أو كوبَين من الشاي الساخن منزوع الكافيين في المساء.

5 - التمارين الرياضية بعض الأشخاص يتناولون القهوة والشاي، لأنهما جزء من روتينهم اليومي البسيط أكثر من حبهم لتأثير الكافيين نفسه. عند الشعور بالحاجة إلى جرعة من الكافيين بإمكانك التحرك لمدة 10 دقائق لاستنشاق الهواء النقي. أو اغسِل وجهك بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية. إذا لم تُجدِ أيٌّ من هذه الخيارات نفعاً، تناوَل قهوة منزوعة الكافيين.