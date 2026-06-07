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«كشافة الفجيرة» تنظِّم مبادرة لدعم المرضى وكبار السن والأطفال

«كشافة الفجيرة» تنظِّم مبادرة لدعم المرضى وكبار السن والأطفال
7 يونيو 2026 16:26

الفجيرة (وام) نظَّمت مفوضية كشافة الفجيرة، بالتعاون مع مستشفى الفجيرة، مبادرة مجتمعية تضمنت زيارة المرضى وكبار السن والأطفال في مستشفى الفجيرة، وتقديم الدعم المعنوي والهدايا الرمزية لهم، إلى جانب نشر أجواء إيجابية تعزِّز الأمل وترفع الروح المعنوية، بمشاركة عدد من منتسبي المفوضية، الذين عبّروا عن اعتزازهم بالإسهام في مثل هذه المبادرات الإنسانية.وتأتي المبادرة في إطار حرص مفوضية كشافة الفجيرة على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز حضور الكشافة في المبادرات المجتمعية التي تلامس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، لا سيما الفئات التي تحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي، بما يعكس القيَم الإماراتية الأصيلة في الرحمة والتلاحم والتعاون. وأكدت مفوضية كشافة الفجيرة أن هذه المبادرة تعكس التزامها المستمر بدعم البرامج المجتمعية والإنسانية، وتعزيز الشراكة مع المؤسّسات الصحية والمحلية، مشيرة إلى أن العمل الكشفي لا يقتصر على التدريب والمهارات، بل يمتد ليكون رسالة إنسانية تسهم في خدمة الوطن والمجتمع.
 

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