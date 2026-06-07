بالصور.. انطلاق أكبر نُسخة من «صيف أبوظبي الرياضي» بـ29 رياضة و365 فعالية

أبوظبي (وام)

انطلقت، اليوم، النُّسخة الخامسة والأكبر في تاريخ فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026» في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل، مواصلةً دورها في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي وتعزيز التفاعل المجتمعي خلال أشهُر الصيف.وتنظِّم الفعالية مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مدن»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة «أدنوك»، على مساحة تقارب 48 ألف متر مربع، بزيادة 26% مقارنة بالنسخة السابقة، لتُصبح الأكبر من نوعها للرياضات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم نسخة هذا العام 29 رياضة ونشاطاً بدنياً، بينها 10 ألعاب للمرة الأولى، موزّعة على أكثر من 70 ملعباً وساحة ومضماراً رياضياً، بزيادة 27% على النسخة الماضية.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الفعالية تجسِّد رؤية أبوظبي في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، وتعكس الاهتمام المستمر بتوسيع المشاركة الرياضية وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرياضية المتطورة في الإمارة أسهمت في تعزيز مكانة الحدث واستقطاب أعداد متزايدة من المشاركين سنوياً. وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إن النمو المتواصل للفعالية يعكس الالتزام بتنظيم برامج رياضية ومجتمعية تجمع مختلف فئات المجتمع، وتدعم أنماط الحياة الصحية، مؤكداً قدرة أبوظبي على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى. وأكد سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»، أن مشاركة الشركة تأتي في إطار دعمها المستمر للأنشطة الرياضية وترسيخ الترابط المجتمعي وتشجيع أفراد المجتمع على تبنِّي أنماط حياة صحية.

ويستقبل «صيف أبوظبي الرياضي 2026» الزوّار يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويوفر بيئة رياضية متكاملة داخل قاعات مكيّفة تتيح ممارسة الأنشطة الرياضية طوال أشهر الصيف. وتشمل قائمة الرياضات الرئيسة كرة القدم وكرة السلة والبادل والجري والريشة الطائرة والكرة الطائرة والتنس وتنس الطاولة والكريكيت والشطرنج واللياقة البدنية ومضمار التحديات، إلى جانب ألعاب جديدة، منها التسلق الحُر للجدران، وتحدي النينجا ومحاكاة الدراجات الهوائية، والجولف، والمواي تاي، والجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وكرة اليد والبيكلبول، وكرة الطائرة الشاطئية. كما تحتضن الفعالية أكثر من 365 نشاطاً وفعالية رئيسة، أبرزها تحدي «كور إكس للياقة البدنية»، و«الألعاب التكتيكية»، و«الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي»، إضافة إلى العديد من المنافسات والبرامج الرياضية والمجتمعية. وتتضمن الأجندة فعاليات مخصصة لمناسبات مجتمعية متنوعة، منها يوم المرأة الإماراتية، واليوم العالمي للشطرنج، ويوم كبار المواطنين الإماراتيين، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وتشارك دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بمجموعة من البرامج والمبادرات التوعوية والمجتمعية التي تعزِّز مفاهيم الشمولية والرفاه المجتمعي، فيما تقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «منطقة المجتمع» الجديدة المخصَّصة للعائلات الإماراتية، والتي تحتفي بالتراث الثقافي من خلال بطولات الألعاب الشعبية، وورش الحِرف التقليدية، وبيت القهوة، وعروض الصقارة، والأنشطة التعليمية للأطفال والعائلات.

كما تشهد النُّسخة الحالية إطلاق برنامج «حوارات صيف أبوظبي الرياضي» للمرة الأولى، والذي يضم سلسلة جلسات متخصِّصة يقدمها خبراء في الصحة والتغذية والطب الرياضي وجودة الحياة والصحة المجتمعية، بهدف نشر المعرفة وتعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين.