"سبيس إكس" تطلق 21 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية 21 قمرا اصطناعيا من منظومة "ستارلينك" إلى الفضاء، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم.

وأوضحت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية التابعة لقوة الفضاء الأميركية بولاية كاليفورنيا، حاملا الأقمار الاصطناعية إلى مدار أرضي منخفض، مشيرة إلى أن المعزز الصاروخي المستخدم في المهمة سجل رحلته العاشرة، بعد أن شارك سابقا في عدة مهام، من بينها ثماني مهام ضمن برنامج ستارلينك.

وأضافت أنه بعد دقائق من الإقلاع، انفصلت المرحلة الأولى من الصاروخ بنجاح وعادت للهبوط على سفينة الهبوط الذاتية المتمركزة بالمحيط الهادي، في خطوة تؤكد استمرار نجاح استراتيجية إعادة استخدام الصواريخ التي تتبناها الشركة.