5 أسباب لآلام المفاصل.. اكتشِفها

أحمد عاطف (القاهرة)

ترجمة: (أحمد عاطف)

يربط كثيرون بين آلام المفاصل ونقص الكالسيوم بشكل مباشر، لكن الأطباء يؤكدون أن الألم المستمر في المفاصل أو العضلات قد يكون مرتبطاً بأسباب صحية متعددة لا علاقة لها بالكالسيوم وحده. ويشير متخصِّصون إلى أن التركيز على تناول المكمِّلات من دون معرفة السبب الحقيقي، قد يؤدِّي إلى تجاهل مشكلات صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج مختلف.

ويؤكد عدد من الأطباء أن الجسم يرسل إشارات متعددة عند وجود خلل داخلي، وأن ألم المفاصل قد يكون عرضاً لمشكلة أعمق تتعلق بالالتهابات أو الفيتامينات أو نمط الحياة، ونذكر مجموعة من الأسباب الخفية لآلام المفاصل:

1 - نقص فيتامين D

يُعَد نقص فيتامين D من أكثر الأسباب المرتبطة بآلام العظام والمفاصل والعضلات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كافٍ. ويوضح أطباء أن هذا الفيتامين يلعب دوراً مهماً في امتصاص الكالسيوم ودعم صحة العظام، وأن انخفاض مستوياته قد يتسبب بشعور بالإرهاق وبآلام منتشرة في الجسم.

2 - الالتهابات المزمنة

قد تكون بعض آلام المفاصل ناتجة عن التهابات مزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض المناعة الذاتية. وفي هذه الحالات، لا يرتبط الألم بنقص غذائي فقط، بل بردِّ فعل مناعي يهاجم المفاصل والأنسجة المحيطة بها. ويشير متخصِّصون إلى أن استمرار التورم أو التيبس الصباحي لفترات طويلة يستدعي مراجعة الطبيب.

3 - قلة الحركة

يرى خبراء الصحة أن الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني قد يؤديان إلى ضعف العضلات وتيبُّس المفاصل، ما يزيد الشعور بالألم مع الوقت. كما أن نمط الحياة الخامل يؤثر على مرونة الجسم والدورة الدموية، لا سيما مع الاستخدام الطويل للشاشات والعمل المكتبي.

4 - الإجهاد والتوتر

لا ترتبط آلام الجسم دائماً بالمشكلات العضوية فقط، إذ قد يؤدي التوتر المزمن والضغط النفسي إلى شدٍّ عضلي وآلام في الرقبة والظهر والمفاصل. ويؤكد متخصِّصون أن الصحة النفسية تؤثر بشكل مباشر على الإحساس بالألم وطريقة تعامل الجسم معه.

5 - نقص العناصر الغذائية

إلى جانب الكالسيوم، قد يؤدي نقص عناصر أخرى، مثل المغنيسيوم أو فيتامين B12 إلى الشعور بآلام العضلات والتنميل والإرهاق. وينصح الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الحقيقي وراء الأعراض.