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«متحف زايد الوطني» يستعيد تجارب الماضي

جانب من الفعاليات في متحف زايد الوطني (من المصدر)
9 يونيو 2026 01:34

أبوظبي (الاتحاد) 

احتفل «متحف زايد الوطني» باليوم العالمي للبيئة من خلال برامج «عطلات نهاية الأسبوع»، التي أُقيمت من 5 إلى 7 يونيو.
وشارك الزوّار في مجموعة من التجارب والأنشطة اليدوية المستوحاة من قدرتهم على الصمود والتفكّر في المبادئ، التي ساعدت أجيال الماضي على البقاء، كما شاركوا في «ملتقى متحف زايد الوطني: التعايش مع الأرض»، وعاشوا تجربة الأمواج الصوتية في صالة عرض «عبر طبيعتنا»، واكتشفوا الحِرف التقليدية ضمن «تقاليد مستدامة»، وحضروا عروض الأداء التقليدية، بينها «الحربية» و«اليولة».  وشارك الأطفال والأسر في ورش العمل، بينها تحويل قطع القماش المُعاد تدويرها إلى ألعاب محشوّة فريدة من نوعها، والطباعة على الأنسجة القديمة، والمواد القماشية باستخدام الزهور المحلية، بالإضافة إلى تحضير حلويات من عدة طبقات باستخدام أنواع مختارة من العسل.

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متحف زايد الوطني
اليوم العالمي للبيئة
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